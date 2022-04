SDP:n Matias Mäkynen: “Suomen energiaomavaraisuutta vahvistetaan suurella siirtymäpaketilla”

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä on tänään päättänyt vihreän siirtymän ja investointien vauhdittamisen sekä energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta varmistavista toimenpiteistä. Paketti sisältää 700 miljoonan euron investoinnit vihreän siirtymän vauhdittamiseksi, joista suurin osa käytetään suoraan venäläisestä ja fossiilisesta energiasta irtautumiseen.

- Venäjän hyökkäyksen myötä tarve irtautua aiempaa nopeammin venäläisestä fossiilisesta energiasta on kasvanut. Nyt huolehditaan sekä siirtymän rahoituksesta, että investointien luvituksen nopeuttamisesta. Samalla on pidettävä huolta, että huoltovarmuutemme säilyy ja kustannukset eivät karkaa käsistä. Nyt tehty paketti on suuri ja edistää tasapainoisesti sekä lyhyen aikavälin huoltovarmuutta että pidemmän aikavälin vihreän siirtymän toteutumista, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

Paketissa tuetaan energiayhtiöiden ja kotitalouksien siirtymistä fossiilisesta energiasta. Lyhyellä aikavälillä korvataan Venäjältä tuotua polttoainetta, erityisesti metsähaketta kotimaisella metsähakkeella. Lisäksi turpeen varmuusvaraston perustamisella huolehditaan polttoaineiden riittämisestä ensi talvena.

- Lyhyellä aikavälillä meidän on huolehdittava polttoaineiden riittävyydestä, mutta samalla tuemme irtautumista polttoon perustuvista lämmityksen ja sähköntuotannon muodoista sekä toisaalta edistämme hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen ratkaisuja. Näin ollen siellä, missä polttoon joudutaan jatkossakin turvautumaan, voidaan syntyvät päästöt hyödyntää tulevaisuudessa raaka-aineena sen sijaan, että hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Tässä on myös suomalaisen teollisuuden uusilla tuotteilla suuri kasvu- ja vientipotentiaali, jota on myös syytä vauhdittaa entisestään, Mäkynen sanoo.

Myös energian hintaa lasketaan. Hallitus päätti biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamisesta 7,5 prosenttiyksiköllä sekä vuonna 2022 että vuonna 2023. Tuoreimman arvion mukaan 7,5%-yks pienennyksen vaikutus pumppuhintoihin olisi dieselin osalta n. 10-17snt/l ja bensiinin osalta noin 5-13 snt/l.



- Markkinahintojen suurta nousua on välttämätöntä kompensoida ihmisille. Jakeluvelvoitteen alentaminen hyödyntää niin ammattiliikennöitsijöitä kuin kotitalouksia. Kysymys on väliaikaisesta muutoksesta, mutta sellaisenaan merkittävästä. Lisäksi hallitus päätti kehysriihessä tukea kaikista pienituloisimpia ylimääräisellä indeksikorotuksella ja aiemmin on päätetty mm. työmatkavähennyksen korottamisesta, joka tuo ihmisille keskimäärin 250 euroa lisätuloa tänä vuonna. Nousevat hinnat vauhdittavat siirtymää päästöttömään energiaan, mutta samalla on huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana, Mäkynen päättää.