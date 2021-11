SDP:n Matias Mäkynen: "Wolt on suomalainen menestystarina - kasvuyrityksiä kannattaa tukea"

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen onnittelee Woltin perustajia historiallisen yrityskaupan sopimisesta. Yhtiö myydään noin 7 miljardin euron hintaan yhdysvaltalaiselle DoorDashille, joka toimii samalla ruokalähettialalla. Kaupasta maksetaan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta.

- Onnittelut Miki Kuuselle, Juhani Mykkäselle ja koko Woltin kasvun eteen työskennelleelle perustajatiimille. 2014 perustettu yritys on kasvanut voimakkaasti ja luonut bisneksensä uuden teknologian ja osaamisen ympärille. Samalla se on tarjonnut matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia tuhansille ihmisille. Tämä on arvokasta, Mäkynen sanoo.

Woltin perustaja Miki Kuusi tunnetaan myös Suomen start-up yhteisön rakentajana. Hänen perustamansa start up -tapahtuma Slush kerää yhteen yrityksiä ja rahoittajia ympäri maailman. Nykyisen start up -kulttuurin alkulähteenä pidetään Aalto yliopiston opiskelijoiden yrittäjyyden ympärille rakentunutta Aaltoes-järjestöä.

- Wolt on ääriesimerkki siitä, että opiskelijoiden yrittäjyyden tukeminen on tärkeää ja hyödyllistä. Yliopistoilla on erittäin tärkeä rooli perustutkimuksen tekijöinä ja kouluttajina, mutta niistä on mahdollista saada myös nykyistä merkittävämpiä innovaatioiden ja yritysten lähteitä. Suomeen tarvitaan entistä enemmän osaamista ohjelmistokehittämisessä, mutta myös innovaatioiden kaupallistamisesta ja skaalaamisesta - tätä varten olisi syytä perustaa oma maisteriohjelmansa myös Suomeen, Mäkynen sanoo.

Woltia on tuettu sen kasvupolulla julkisesti ainakin Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten ohjelman kautta. 600 miljoonan euron verotuottoon ja yrityksen elinkaaren aikana maksettuihin veroihin suhteutettuna yrityksen kasvun tukeminen on ollut kannattavaa ja maksaa usean rahoitusta saaneen, mutta sittemmin kaatuneen yrityksen tukemisen.

- On erittäin tärkeää, että Woltin kaltaisia kasvuyrityksiä tuetaan niiden kasvupolulla. Ennakoitavuus on yrityksille tärkeää - siksi esimerkiksi lähettien työoikeudellinen asema on tärkeää selkeyttää. Myös toimiva kilpailu ja valvonta on varmistettava, minkä edistämiseksi esimerkiksi alustatalouden dataa olisi syytä hyödyntää laajemmin julkisesti. Uusien innovaativisten yritysten kasvu on Suomelle elinehto ja sitä pystytään alkuvaiheessa tukemaan ennen kaikkea turvaamalla osaavien tekijöiden löytyminen, mutta myös myös yritysten kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukemalla, toteaa myös parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtajana toimiva Mäkynen.