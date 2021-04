SDP:n Matias Mäkynen: "Ylivelkaantuneet huomioitava koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa"

Jaa

Ylivelkaantumisen ongelmat ovat kasvaneet koronakriisin aikana ennätyksellisesti. Takuusäätiön talous- ja velkaneuvonta lisääntyi 42 prosenttia verrattuna koronavuotta edeltävään vuoteen, ja koronakriisin alkamisen jälkeen yhteydenottoja on tullut takuusäätiöön peräti 8 300. Neuvoja kysyvillä on keskimäärin 34 000 euroa muuta velkaa kuin asuntolainaa. Myös takuusäätiön takaushakemusten määrä on kasvanut 30-40 % vuoden takaisesta. Tämä on kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan todella huolestuttavaa.

- Jo lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, ja takuusäätiön luvut neuvonnan tarpeessa olevien merkittävästi kasvaneesta määrästä eivät lupaa hyvää tulevaan. Siksi SDP esittää äskettäin julkaistussa jälleenrakennusohjelmassaan keinoja ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseksi, Mäkynen kertoo.

- Lakiesitys maksuhäiriömerkintöjen poistosta paljon nykyistä nopeammin velan suorittamisen jälkeen on yksi keino ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi. Tämä tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti. On myös nopeasti saatava käyttöön positiivinen luottorekisteri, jossa velallinen voi hallita velkojaan keskitetysti. Tilannetta tulisi helpottaa myös korottamalla ulosoton suojaosaa samalle tasolle työttömyysturvan suojaosan kanssa, Mäkynen vaatii.

SDP:n ohjelmassa peräänkuulutetaan myös mahdollisuutta kokonaiskuvan luomiseen omasta velkatilanteesta. Positiivisen luottorekisterin käyttöönoton myötä on Mäkysen mukaan varmistettava jokaiselle mahdollisuus nähdä kaikki luottonsa kerralla yhdestä näkymästä esimerkiksi Suomi.fi-palvelussa.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi kuluttajaluottojen koron enimmäismäärä on rajattu tilapäisesti kymmeneen prosenttiin. Tälle SDP vaatii ohjelmassaan jatkoa.



- Kriisin aikaiset poikkeukset pikavippien korkokattoon ja muuhun sääntelyyn on syytä jättää voimaan toistaiseksi, kunnes ylivelkaantumisen ongelmat on saatu pysyvästi laskuun, Mäkynen sanoo.

Mäkysen mukaan on myös äärimmäisen tärkeää varmistaa, että jokainen talous- ja velkatilanteensa kanssa painiva löytää ja saa apua. Siksi SDP:n ohjelmassa esitetään, että velkaneuvonnan resurssit on turvattava ja henkilökohtaisen konkurssin käyttöönottamista on selvitettävä.