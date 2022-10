SDP:n Matias Mäkysen ryhmäpuheenvuoro välikysymyksessä energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Arvoisa puhemies,

Maksamme Putinin Euroopalle lähettämää laskua. Se näkyy Fortumin Uniper-riskien toteutumisena ja suomalaisten energiakuluissa. Putins mål är att finländarnas stöd för Ukraina ska försvagas i och med att energipriset stiger. Stödet till Ukraina ska fortsätta vara stark.

Arvoisa puhemies,

Fortum on tärkeä yhtiö Suomen energiantuotannon huoltovarmuudelle. Samaa voi sanoa Saksan Uniperista. Sen kaatuminen sekoittaisi energiamarkkinat sekä Euroopan talouden. Vielä heinäkuussa kokoomuksen edustaja Mykkänen esitti, että Uniper pitäisi päästää konkurssiin. Tämä olisi johtanut Fortumin velkojen erääntymiseen ja ajanut yhtiön konkurssin partaalle.

Uniper-sopimus on ”parasta mitä tässä tapauksessa pystyttiin odottamaan”, kuten Varman Risto Murto totesi. Myös markkinoiden on nähty arvostaneen ratkaisua, sillä ratkaisun myötä Fortumin markkina-arvo kasvoi 2 miljardilla eurolla. Kesään verrattuna markkina-arvo on kasvanut yli 3 miljardilla eurolla.

Omistajaohjauksen uudistusta on jatkettava nimeämällä kaikkiin valtionyhtiöihin valtion edustaja. Omistaja-ohjauksen resurssit on koottava eri ministeriöistä yhteen ohjauksen vahvistamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Perehtymällä perussuomalaisten energiapolitiikkaan huomaa nopeasti, että olisimme linjallanne syvällä suossa. Uusiutuvan energian vastustamisella ja fossiilisiin takertumisella olisimme Venäjästä riippuvaisia Keski-Euroopan maiden tavoin. Esitys, että irtoaisimme eurooppalaisesta sähkömarkkinasta on vahingollinen.

Onneksi energiapalettimme on monipuolinen ja esimerkiksi kotitalouksia on tuettu energiaremonteissa koko vaalikausi. Ne kotitaloudet, jotka ovat remontit nyt tehneet ovat nyt paremmissa asemissa ottamassa kriisiä vastaan. Ne maat, jotka ovat satsanneet uusiutuviin ovat paljon paremmassa asemassa kuin ne, jotka ovat sen jättäneet syystä tai toisesta tekemättä.

Arvoisa puhemies,

SDP on esittänyt useita keinoja energiakriisiin vastaamiseksi.

Pidemmällä aikavälillä kestävät ratkaisut sähkön hinnan merkittävän nousun estämiseksi koskevat puhtaan sähkön tuotannon kasvattamista, siirtoyhteyksien lisäämistä sekä uutta teknologiaa hyödyntäviä keinoja sähkön säästämiseksi ja varastoimiseksi.

Sähkön korkea hinta johtuu maakaasun korkeasta hinnasta. Tärkeänä sähköntuotannon polttoaineena Euroopassa se nostaa myös meidän hintojamme. Suomessa ongelma on liian vähäinen tuotanto suhteessa kysyntään, jolloin joudumme tuomaan sähköä muualta.

Koska tuotantoinvestoinnit vievät aikaa, on tehokkain vastaus energiakriisiin kulutuksen pienentäminen. Tarvitsemme lisää kysyntäjoustoa. On oleellista, että tukkumarkkinan tilanne välittyy hintana sähkönkäyttäjille. Pääasia on, että sähkön käyttäjä hyötyy kulutuksen ajoittamisesta huipputuntien ulkopuolelle.

Yksi tehokkaimmista lisäkeinoista olisi, että valtio ostaisi huutokaupalla yrityksiltä kysyntäjoustoa. Yritykset sitoutuisivat vähentämään sähkönkulutustaan tunteina, joilla hinta on korkeimmillaan. Tämä hyödyttäisi kaikkia sähkönkäyttäjiä alempina hintoina. Tehokkainta olisi hankkia kysyntäjoustoa yhdessä Ruotsin ja Viron kanssa - Norja on jo liikkeellä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on varmistettava, ettei kulutusjoustojen lisäämiselle ole esteitä lainsäädännössä ja tehtävä lisätoimia kulutusjouston saamiseksi.

Arvoisa puhemies,

On onni, ettei Suomessa tehdä kokoomuksen omistajapolitiikkaa tai perussuomalaisten energiapolitiikkaa.

Meidän on samaan aikaan ratkottava akuuttia kriisiä ja pystyttävä katsomaan kauemmas. Vihreä siirtymä, fossiilisista luopuminen kokonaan, hiilen sitominen, vetytalous ovat kaikki tunnelin päässä jo näkyvissä. Ilmastotavoitteista ei olla joustamassa.

On selvää, että kotitalouksia on tuettava kriisissä. Hallitus päätti syyskuussa toimista, joilla kuluttajille kompensoidaan energian hinnan nousun vaikutuksia. Tukitoimia ovat muun muassa sähkön arvonlisäveron lasku, suora sähkötuki ja verotuksen sähkövähennys, sekä korotukset erilaisiin etuuksiin. Palkansaajat hyötyvät esimerkiksi työmatkavähennyksen korotuksesta. Jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen on jo laskenut liikennepolttoaineiden hintoja ja jatkuu ensi vuodelle.

Tukitoimet on saatava nopeasti käyttöön. Olemmeko varmoja, että toimet riittävät? Emme ole ja valmius tehdä lisää on olemassa. Tilanne on edelleen arvaamaton ja talvesta povataan kylmää.