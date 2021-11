SDP:n Mika Kari: Turvallisuusasioilla politikointi antaa tuulensuojaa hybridivaikuttamiselle

SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari ihmettelee kokoomuksen irtiottoa suomalaisesta linjasta ja perinteestä siinä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ei politikoida. Eduskunta käy 24.11.2021 keskustelun opposition välikysymyksestä, jossa kyseenalaistetaan Suomen varautumista hybridivaikuttamiseen, jossa käytetään painostuskeinona siirtolaisvirtojen ohjaamista.

- Välikysymyksen kohdistuminen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueelle on hyvin poikkeuksellista. Turvallisuusviranomaisten toiminta perustuu aina oikeusvaltioperiaatteeseen ja lakeihin. Nopeasti muuttuvat turvallisuusuhat haastavat lainsäädäntöä, mutta puoluepoliittinen elämöinti ja mielikuvavaikuttaminen näillä asioilla tulisi kerta kaikkiaan lopettaa alkuunsa, toteaa kansanedustaja Kari.

- Turvallisuuskysymyksissä tulee hakea kestävät ratkaisut yhdessä, vain näin voimme vaalia vakautta ja ylläpitää luottamusta. Hämmentäjiä ja salaliittoteoreetikkoja riittää poliittisen päätöksenteon ulkopuolella. Jos poliittiset toimijat alkavat ottaa tätä roolia, raivaamme itse tilaa hybridivaikuttamiselle.

- Valmiuslain päivitystarpeet tullaan käymään läpi. Suomen rajat pitävät ja kansalaisten turvallisuus turvataan kaikissa tilanteissa. Tämä on SDP:n ja hallituksen selkeä linja. Tästä pidetään kiinni. Kokoomuksen kritiikkiä ei voi kun ihmetellä siinäkin mielessä, että valmiuslain päivitystarpeet olisi pitänyt nähdä ja toimenpiteisiin ryhtyä jo sisäministeri Orpon kaudella.

Suomessa koettiin vuosina 2015 ja 2016 siirtolaiskriisi, jonka juurisyyt olivat samankaltaisia kuin nyt. Silloin kriisitilannetta pakeni 30 000 ihmistä Suomeen. Tilanne yllätti suomalaiset viranomaiset ja silloisen hallituksen ja siitä selvittiin laajalla yhteistyöllä, jossa kolmannen sektorin järjestöt tulivat viranomaistoimijoiden avuksi.

- Oppositiopuolue SDP antoi tuolloin hallitukselle poliittisen tukensa tilanteen hoitamisessa sekä lainsäädännön kiireisten muutostarpeiden sujuvassa ja nopeassa eteenpäinviemisessä. Nyt vallitsevan kriisin aikana joidenkin mediatietojen mukaan Suomeen on tullut 30 turvapaikanhakijaa ja kokoomus on perussuomalaisten lipunkantajana kaatamassa hallitusta. Samalla kokoomus on heittämässä romukoppaan pitkät Paasikiven ajoista asti kunniassa olleet suomalaiset perinteet siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ei politikoida.

- Alle viikko ennen välikysymyksen jättämistä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi eduskunnan kyselytunnilla, että asiassa ei ole kyse hallitus vastaan oppositio -asetelmasta. Asia on juuri näin, kansallista ja kansalaisten turvallisuutta koskevissa asioissa ei pidä mennä tämänkaltaisiin vastakkainasetteluihin. On tärkeä viestiä niin kansalaisille kuin rajojen ulkopuolelle – niin itään kuin länteenkin -, että nämä asiat eivät jaa, vaan yhdistävät pienen pohjoisen maan kansaa ja päättäjiä, päättää Kari.