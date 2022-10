SDP:n Niina Malm: Kokoomuksen Valtosen talouspolitiikan linja on holtiton ja tuhoisa kaikille muille paitsi rikkaille

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen taitaa salaa surra Liz Trussin lyhyeksi jäänyttä pääministeriuraa. Muuten on vaikeaa ymmärtää täysin yliampuvaa syytösten ryöppyä pääministeri Sanna Marinia ja hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan (IS 27.10.2022).

Hätä sen sijaan on helppo ymmärtää. Valtosen vuosikymmeniä ajama ideologinen ”starve the beast” eli valtion näännyttämisstrategia sai Iso-Britanniassa täystyrmäyksen markkinoilta. Näännyttämisstrategia on keksitty USA:ssa, ja Euroopassa sitä ovat saarnanneet varsinkin rahamarkkinataustaiset keskustelijat kuten Valtonen.

Juoni kulkee näin: aluksi alennetaan rikkaiden veroja, jotka selitetään ”dynaamisilla vaikutuksilla”. Kun nämä vaikutukset jäävät tapahtumatta, todetaan että taloutta pitää tasapainottaa leikkaamalla julkisista palveluista ja sosiaaliturvasta. Kun rahoituksen puutteesta kärsivät palvelut eivät toimi, vaaditaan niiden yksityistämistä. Sitten vaaditaankin jälleen lisää veroalennuksia rikkaille, koska palveluita ei ole tai ne eivät toimi. Tälle projektille on olennaista, että kansalaiset eivät huomaa mitä on tapahtumassa – mutta he maksavat lopulta laskun.

Iso-Britanniassa Valtosen ajaman politiikan kulissit romahtivat. Siellä palvelut oli jo leikattu niin luuta myöten, etteivät lisäleikkaukset olleet markkinoista uskottavia, joten korot karkasivat ja valuuttakurssi romahti. Suomessa kokoomus uskoo, että meillä on vielä tilaa edetä aimo matka Britannian tiellä.

Valtonen myös peräänkuulutti johtajuutta. Ehkä kokoomuksen kannattaisi katsoa peiliin, sillä sen linja vaikuttaa edelleen olevan täysin hukassa. Samaan aikaan kun se roimii hallituksen talouspolitiikkaa, on se eduskunnassa tukenut kaikkia niitä suuria talouslinjauksia, joilla tämän hallituskauden kriisejä on hoidettu. Mikä on kokoomuksen linja? Onko se Valtosen velkalinja vai Petteri Orpon kosteikkoon juuttuneet säästölistat? Vai onko se Sari Sarkomaan ”parilla kympillä monen viikon ruokaostokset” -linja?