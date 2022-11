SDP:n Niina Malm: Kokoomus tarjoaa kylmää kyytiä palkansaajille ja pienituloisille

- Kokoomuksen talouspolitiikkaa tarkoittaisi kylmää kyytiä palkansaajille ja pienituloisille. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja asumistuen sysääminen leikkuriin vetäisi mattoa suomalaisten alta tilanteessa, jossa arjen kulujen, kuten sähkön ja ruuan hinta, nousee päivä päivältä. Samaan aikaan kokoomus olisi kuitenkin valmis ojentamaan miljardiluokan veronalennukset kovatuloisille, huolimatta valtion budjetin alijäämästä, Malm ihmettelee.



- Kuinka kokoomuksen veroale osuu yhteen julkisen talouden tasapainottamisen kanssa? Onko kokoomuksen tavoitteena tosiaan ottaa vähätuloisilta ja antaa rikkaille? Malm kysyy.



Malmin mukaan päättäjien tehtävänä on nyt turvata kaikkien suomalaisten toimeentulo ja hyvinvointi.



- Nyt on päinvastoin jatkettava vahvaa kasvun ja työllisyyden linjaa. Palkansaajan ostovoiman turvaaminen vaatii tuntuvia palkankorotuksia. Työmarkkinatoimijoiden neuvottelupöytään on annettava nyt työrauha. Työssäkäyntiä on tuettava kaikin mahdollisin tavoin, esimerkiksi jatkamalla työmatkavähennyksen korotuksia, Malm sanoo.



- Kestävä talouspolitiikka tarkoittaa ennen kaikkea panostuksia pitkän aikavälin hyvinvointiin ja osaamiseen. Onneksi Marinin hallitus on ymmärtänyt pitää tavallisten suomalaisten ja lapsiperheiden puolta esimerkiksi päivähoitomaksuja alentamalla, vaikka paine oppositiosta jatkuukin kovana. On tärkeä muistaa, että hyvinvointivaltion tehtäviin kuuluu kantaa huolta heikompiosaisista kaikissa tilanteissa – myös tiukemman talouden aikoina.