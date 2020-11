SDP:n Niina Malm: Luumäki-Imatra -ratayhteyden parantamiseen 30 000 000 euron lisävaltuutus

Hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesitystä täydentävän esityksen. Kansanedustaja Niina Malm (sd.) iloitsee esitystä, jossa ehdotetaan Luumäki-Imatra-Venäjän rajan ratayhteyden parantamisen valtuuden tarkistamista 165 000 000 eurosta 195 000 000 euroon.

- Kaakkois-Suomen rataosuuksilla tavaraliikenteen määrät ovat muuhun maahan verrattuna suuria ja Luumäki–Imatra-rataosuus on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä osuuksista. Ratayhteyden parantaminen on alueellisesti merkittävä hanke. Suunnitelmien edetessä hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja tällä valtuuden tarkistamisella voidaan edetä hankkeessa suunnitellusti, Malm toteaa.



- Ratayhteyttä parantamalla pystytään vastaamaan paremmin teollisuuden ja kasvavan tavaraliikenteen tarpeisiin. Tämä on koko seudun elinkeinoelämälle merkittävä uutinen. Samalla myös päästöjä pystytään suitsimaan tehokkaasti, kun tavaraliikennettä siirtyy enemmän kumipyöriltä raiteille, Malm korostaa.