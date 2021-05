SDP:n Niina Malm: Ohjaamo johdattaa nuoren leivän syrjään kiinni

SDP:n Kymäläinen: Kohti kestävää, tehokasta ja saavutettavuuden takaavaa liikennejärjestelmää 26.5.2021 15:05:07 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää valtioneuvoston selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 Sanna Marinin (sd.) hallituksen merkittävimpänä liikennepoliittisena saavutuksena. Selonteon lähetekeskustelu käydään tänään eduskunnan täysistunnossa. - Nyt todella tehdään historiaa. Tätä pitkän aikavälin suunnitelmaa, jossa huomioidaan koko Suomi kaikkine liikennemuotoineen, on toivottu jo kauan. Nyt meillä on viimein käsillä avaimet siihen, miten alueiden saavutettavuutta parannetaan, resursseja hyödynnetään tehokkaasti ja liikennejärjestelmästä tehdään aiempaa kestävämpi. Samalla on luotu näkymä korjausvelan vähentämiseen sekä EU-rahoituksen täysimääräiseen hyödyntämiseen Suomen liikennehankkeisiin, Kymäläinen hehkuttaa. Suunnitelman valmistelua ohjanneen parlamentaarisen ryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen haluaa kiittää kaikkia ohjausryhmän jäseniä sekä muita valmisteluun osallist