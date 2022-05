SDP:n Niina Malm: Sunnuntailisien poistaminen vaarantaisi työmarkkinoiden toiminnan

- Sunnuntaina tehdystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Esimerkiksi sairaaloiden on pyörittävä ympäri vuorokauden ja eri palveluita tarvitaan myös sunnuntaisin. Jos sunnuntailisät poistettaisiin, mistä riittäisi työntekijöitä näille kriittisille aloille? Työaikalaki velvoittaa työnantajaa maksamaan sunnuntaityöstä tuplapalkan ja tämän oikeuden kiistäminen olisi suora loukkaus suomalaisen palkansaajan oikeuksia kohtaan, Malm kritisoi.



Sunnuntailisä on työntekijän oikeus.

- Sunnuntailisä kuuluu työntekijälle, ei työnantajalle. Moni palkansaaja joutuu tekemään tietoisen valinnan tehdä töitä sunnuntaina, jolloin esimerkiksi aika perheen kanssa jää vähemmälle. On siksi täysin oikein, että sunnuntaityöstä saa myös peruspalkkaa suuremman korvauksen. Sunnuntailisät ovat monelle työssäkäyvälle samalla tärkeä tulonlähde, Malm sanoo.

Malmin mukaan eri alojen työntekijät ovat jo nyt tiukilla.



- Monella alalla maksetaan Suomella yksinkertaisesti liian pientä palkkaa. Arkielämän hyödykkeiden hinnat nousevat nopeammin kuin palkat. Myös työssäjaksaminen on todellinen ongelma. Jos nyt lähdetään vielä leikkaamaan nykyisestäkin palkkauksesta, ei mennä todellakaan oikeaan suuntaan. Lisä- ja ylityöstä on aina maksettava korvaus, ja nämä lisät kuuluvat peruspalkan päälle, Malm linjaa.