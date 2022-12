SDP:n Niina Malm: Työvoimapulaan vastaaminen tarkoittaa osaamisen kehittämistä

SDP:n Matias Mäkynen: Palkalla on tultava toimeen 30.11.2022 16:59:31 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan kulunut viikko on tuonut hyvin esille, että työntekijöiden oikeudet tarvitsevat edelleen puolustajansa. - Etlan toimitusjohtaja totesi tänään, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen, vaan liian pieniä palkkoja voidaan täydentää sosiaaliturvalla. Kokoomuksen riveistä on puolustettu tätä ajatusta, vaikka juuri eilen kokoomus itse esitti valtavia leikkauksia nimenomaan sosiaaliturvaan. Tässä on iso ristiriita, joka herättää huolta. Mäkysen mukaan vaikuttaa siltä, että ensi kevään eduskuntavaaleissa kokoomuksella on tarjota työntekijöille vain kylmää kättä. - Jos kokoomuksen viesti suomalaisille on, että kaikki kynnelle kykenevät pitää saada mukaan työelämään, mutta palkan ei tarvitse riittää elämiseen, on pakko kysyä, unohtaako puolue kokonaan tavallisen ihmisen? Vai haluaako puolue Suomeenkin työmarkkinat, jossa ihmiset joutuvat tekemään useita töitä yhtä aikaa pystyäkseen elättämään itsensä? Mäkynen muistuttaa, että myös SD