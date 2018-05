SDP:n Ojala-Niemelä: Halla-ahon ja hallituksen linja käytännössä sama - tarjolla vain kovaa kyytiä pienituloisille suomalaisille

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän mukaan Jussi Halla-ahon tämänpäiväinen puhe puoluevaltuustossa paljasti perussuomalaisten todellisen suhtautumisen pienituloisten suomalaisten asemaan.

- Halla-ahon linja ja hallituksen linja on käytännössä aivan sama asia. He eivät tarjoa minkäänlaisia ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseen. He eivät esitä minkäänlaisia vaihtoehtoja esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten aseman edistämiseen. Perussuomalaisten linjanmuutos on selvä. Heillä on tarjota pienituloisille suomalaisille ainoastaan kovaa puhetta ja kylmää kyytiä.

Ojala-Niemelän mukaan perussuomalaiset ei ole todellinen vaihtoehto suomalaisille, jotka haluavat pysäyttää eriarvoistumiskehityksen ja pitää kaikki mukana. Perussuomalaisten tarjoama vaihtoehto on vain suoraa jatkoa hallituksen nykyiselle leikkauslinjalle.

- Pienituloisten asemasta puhutaan ja välitetään vain silloin, kun heitä voidaan käyttää keppihevosena oman maahanmuuttoagendan edistämiseksi. Tämä ei ole yllätys puolueelta, jonka puheenjohtaja on saanut tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ihmisiä ei pidä laittaa vastakkain, päättää Ojala-Niemelä.