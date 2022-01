SDP:n Ojala-Niemelä: Kun on sairas, niin hoitoa tulee saada

SDP:n hoitotakuussa perusterveydenhuollossa hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas ottaa sosiaali- ja terveyskeskukseen yhteyttä ja kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tämä koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa. Myös suunterveydenhoito on oltava kaikkien saavutettavissa ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

- Apua on oltava saatavilla siellä missä ihminen on, asuinpaikasta riippumatta, lähellä ja helposti. Tähän tulee sitoutua myös meillä Lapissa, pitkien matkojen maakunnassa. Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen on tässä tärkeää, mutta tulee huomioida, että miljoonalla suomalaisella on vajavaiset digitaaliset taidot. Lähipalveluja ei voi näin ollen kokonaan korvata digitaalisilla palveluilla, Ojala-Niemelä toteaa.

- Pitkät jonot, asiakkaan pompottelu, palveluiden epätasaisuus saatavuudessa ja laadussa ovat arkipäivää sosiaali- ja terveyspalveluissa. Niistä maksetaan paitsi inhimillistä, mutta myös kansantaloudellista hintaa joka päivä. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön ja SDP haluaa 7 päivän hoitotakuun. Tavoitteena kirkkaana mielessä on oltava terveyserojen kaventaminen ja saumattomien hoitoketjujen toteuttaminen. Kun ihminen on sairas, niin hoitoa tulee saada, Ojala-Niemelä päättää.