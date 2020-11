SDP:n Ojala-Niemelä: Länsi-Pohjan keskussairaalalle poikkeuslupa jatkaa synnytystoimintaa

SDP:n kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Johanna Ojala-Niemelä tervehtii ilolla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tämänpäiväistä päätöstä myöntää poikkeuslupa jatkaa synnytystoimintaa Länsi-Pohjan keskussairaalassa 30.6.2023 asti.

- Länsi-Pohjan keskussairaalassa jouduttiin ensimmäistä kertaa poikkeuslupamenettelyn piiriin, kun asetuksessa asetettu 1 000 synnytyksen raja alitettiin vuonna 2014. Länsi-Pohjan keskussairaalassa on syntynyt viime vuonna 422 lasta ja tänä vuonna synnytysten määrä on lähes samalla tasolla. Synnytystoiminnan laatua koskevat kriteerit Länsi-Pohjan keskussairaala on täyttänyt kirkkaasti tähänkin asti. Ainoastaan lukumäärän osalta rima heilui, eivätkä kriteerit täyttyneet, Ojala-Niemelä toteaa.

- Poikkeuslupa oli tarpeen, koska Länsi-Pohjan keskussairaalaan tulevilla synnyttäjillä on jo nykyisellään pitkät synnytysmatkat ja etenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta synnytystoiminnan jatkaminen Länsi-Pohjan keskussairaalassa on välttämätöntä, Ojala-Niemelä muistuttaa.

- Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä on huomioitu meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevan lakiesityksen valmistelu ja sen vuoksi se on pitänyt tarkoituksen mukaisena myöntää lupa määräaikaisena 30.6.2023 asti. Ojala-Niemelä on luottavainen, että ko. määräaikaan mennessä, sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on valmistunut ja poikkeuslupamenettely käy tarpeettomaksi uudistuksen myötä.