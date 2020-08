SDP:n Ojala-Niemelä: Lapin matkailuala tarvitsee pelastusohjelman

Tänään Lapland Hotels -konserni ilmoitti aloittavansa yhteistoimintamenettelyn, joka koskee Lapland Hotels Oy:n ja Lapland Safaris Oy:n henkilökuntaa. Sillä on vaikutuksia jopa 2 000 työntekijään. Lapissa matkailutulo on lähes miljardi euroa vuodessa ja ala työllistää noin 10 000 ihmistä.

- Tämänpäiväinen yt-ilmoitus on vasta alkusoittoa sarjalle Lapin matkailun huonoja uutisia, ellei kurssia saada Marinin hallituksen toimesta pian muutettua. Tämä tilanne, jossa Suomi on suljettu eikä tänne matkusta ketään, on pidemmän päälle kestämätön niin matkailun kuin muunkin vientiteollisuuden kannalta. Jotta saataisiin pelastettua se, mitä pelastettavissa vielä on, tarvitaan ripeitä poliittisia päätöksiä matkailukuplan perustamiseksi turvakäytäviä pitkin, SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä painottaa.

- Koronavirus on tautina vaarallinen, mutta se on hoidettavissa. Turhaa hysteriaa ei tule lietsoa. Meillä ei tällä hetkellä ole epidemiaa Suomessa. Marinin hallitus on onnistuneesti kevään ja kesän torjunut koronaa, mutta toimenpiteitä tarvitaan tasapainoisen ratkaisun löytämiseksi niin, että ihmisten terveysturvallisuudesta huolehditaan mahdollistamalla kuitenkin ihmisten rajat ylittäväkin työssäkäynti, Ojala-Niemelä toteaa.

- Yhteiskuntaa ei voida ajaa seinään seurauksista välittämättä. Nyt tarvitaan järkeviä ratkaisuja, jotka ovat samalla yhteiskuntavastuullisia. Vain näin toimimalla voimme välttää massatyöttömyyden ja konkurssien suman. Yksi varteenotettava vaihtoehto olisi se, että jos henkilöllä on osoittaa todistus negatiivisesta koronatestituloksesta, niin työmatkaliikenne tällaisen henkilön kohdalla sallittaisiin. Eri viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja yritysten vastuullisuudella ratkaisuja on varmasti löydettävissä, Ojala-Niemelä päättää.