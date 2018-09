SDP:n Ojala-Niemelä pettyi Häkkäsen päätökseen sijoittaa tuomioistuinvirasto Vantaalle

Merja Mäkisalo Ropponen vastaa Grahn-Laasoselle: Säästöt ennen reformia vakava virhe - monissa oppilaitoksissa valtava hätä 1.9.2018 11:41 | Tiedote

- Hyvä, että ministeri on huomannut, että ammatillisessa koulutuksessa on sekä opiskelijoilla että opettajilla valtava hätä. Tilanne on monessa oppilaitoksessa kaoottinen. Ministerin pahoillaan olo ei kuitenkaan auta niitä opettajia, jotka yrittävät selviytyä päivästä toiseen. Pahoittelu ei auta myöskään opiskelijoita, jotka jäävät täysin oman onnensa nojaan ilman mitään opetusta ja ohjausta, sanoo SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.