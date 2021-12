SDP:n Ojala-Niemelä tyytyväinen Lapin alueelle osoitetusta lisärahoituksesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2022 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä. Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä iloitsee Lapin liikennehankkeisiin, kulttuuri- ja taidehankkeisiin sekä luontokohteisiin osoitetusta lisärahoituksesta.

Liikennehankkeille kaivattuja määrärahoja

Erikoiskuljetusreittejä parannetaan 250 000 euron verran kautta maakunnan valtateillä 21 ja 29. Savukoskella laaditaan parantamissuunnitelma maantiellä 9671 eli Korvatunturintiellä välillä Martti—Tulppio 200 000 eurolla. Ylitorniolla valtatien 21 liittymiä parannetaan 300 000 euron verran. Rovaniemellä Ruikassa valtatietä 4 parannetaan 650 000 eurolla.

- Nämä ovat kaikki todella kaivattuja hankkeita ja olen iloinen näistä määrärahoista, Ojala-Niemelä sanoo.

- Esimerkiksi Martti–Tulppio -tien ongelmana ovat pitkään olleet sekä kelirikkovauriot että kevät- ja syyspainorajoitukset. Nyt osoitettu 200 000 euron määräraha on tärkeä osoitus tien perusparantamistoimiin. Tämä on hieno asia, Ojala-Niemelä iloitsee.

Lisäpanostuksia myös kulttuuriin ja luontokohteisiin

Lapin karvalakkilähetystöstä kertovan oopperan tuotantoon Rovaniemellä on osoitettu 45 000 euron määräraha. Oopperan tuotannon toteuttaa Kemijoen kulttuurituki ry. Historian kirjoihin jääneestä Lapin karvalakilähetystön marssista oikeusministeriöön tuli vuonna 2019 kuluneeksi 40 vuotta.

Lapin karvalakkilähetystö lähti Helsinkiin marraskuussa 1979 vaatimaan korvauksia maksettavaksi Kemijoen valjastamisesta. Asiasta oli odotettu oikeuden lopullista päätöstä jo vuosikymmeniä. Korvausvaatimusten taustalla oli lohen häviäminen Kemijoesta voimalaitospadon vuoksi. Kiistan pohja luotiin heti sotien jälkeen, kun Kemijoki päätettiin valjastaa.

- Odotan kovasti tämän historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittävän oopperan näkemistä. Kulttuurilla on myös positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja siihen on tärkeää satsata, Ojala-Niemelä toteaa.

Lisäksi Sallan kansallispuiston ja UK-puiston Savukosken puoleisen osan palveluvarustuksen parantamiseen on osoitettu 250 000 euron määräraha.

- Korona-aika on osoittanut meille kaikille paitsi kulttuurin niin myös luonnon merkityksen hyvinvoinnille. On erityisen hienoa, että viimeistä sinettiä vaille valmis Sallan kansallispuisto on huomioitu määrärahoissa. Laki Sallan kansallispuistosta esitetään Tasavallan presidentille ensi viikolla ja olen vakuuttunut, että siitä tulee todella suosittu luontokohde ja vierailukohde Lapissa. Nämä satsaukset tulevat tarpeeseen, Ojala-Niemelä päättää.