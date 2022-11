SDP:n Ojala-Niemelä: Utsjoelle helpotusta talouden tasapainottamiseksi

- Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet, Ojala-Niemelä toteaa.

- Utsjoen kuntaa on kurittanut koronaepidemian aiheuttamat tulonmenetykset muun muassa rajakaupan pysähtymisen myötä sekä lohenkalastuskiellon vaikutukset matkailuyrityksille ja muille paikallisille. Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Tenonjoen lohenkalastus tuo vuosittain noin 5 miljoonan euron tulot Utsjoen talousalueelle. Tulevan kesän 2023 täysimääräisen lohenkalastuskiellon kokonaistaloudelliset vaikutukset kolmessa vuodessa yltävät jo 15 miljoonaan euroon.

- Harkinnanvaraisen valtionosuuden osoittaminen Utsjoen kunnalle on askel oikeaan suuntaan, mutta sen lisäksi valtioneuvoston on ryhdyttävä valmistelemaan tukipakettia kunnan, alueen yritysten ja kotitalouksien taloudelliseksi auttamiseksi tässä äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa, Ojala-Niemelä muistuttaa.

- Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Utsjoki on osoittanut tahtotilan saattaa talous kuntoon ja valtion apu on tässä työssä tärkeä. Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä, Ojala-Niemelä päättää.