SDP:n Oulun piiri haluaa faktoja päästökeskusteluun: Bensiinin hinta alhaisella tasolla ja polttomoottoriautolla saa ajaa

Liikenteen päästöistä on käytävä avointa ja faktoihin perustuvaa keskustelua. Bensiinin hinta on tällä hetkellä samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Mielikuva autoilun rajusta kallistumisesta bensiinin hinnan nousun myötä ei siis pidä paikkaansa. Nykyinen hallitus on korottanut polttoaineveroa vain yhden kerran, 6 senttiä litralta. SDP:n Oulun piiri toteaa, että ihmisiä on nyt tuettava ja kannustettava vähäpäästöisempään autoiluun siirtymisessä.

Oulun piirin demarit muistuttavat, että Suomi on asettanut itselleen tavoitteet liikenteen päästövähennysten suhteen jo vuosia sitten. Juha Sipilän hallitus (mukana keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset) päätti vuonna 2016, että Suomi sitoutuu puolittamaan liikenteen CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä. Samoin kaikki muut EU-maat ovat sitoutuneet tiukkoihin päästövähennyksiin. Sanna Marinin hallitus on jatkanut työtä asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Nykyennusteen mukaan kolme neljäsosaa tavoitteesta saavutetaan jo nyt käyttöön otetuilla keinoilla. Silti tarvitaan loppukiri. Oulun piirin sosialidemokraatit painottavat, että se onnistuu parhaiten erilaisia tukimuotoja kehittämällä. Toimiin onkin ryhdytty jo nyt. Esimerkiksi muutetun työliikenteen työsuhde-edun myötä lähivuosina on saatavilla entistä enemmän vähäpäästöisiä ja edullisia käytettyjä autoja ja lisäksi on käynnistetty vanhojen autojen romutuspalkkiokampanja. Lisäksi esimerkiksi korvaavien energiamuotojen jakeluverkoston rakentamista, julkista liikennettä ja pyöräilyä tuetaan. Kasvavia korvaavia energiamuotoja ovat muun muassa sähkö ja kaasu. On selvää, että pitkien välimatkojen maassa tarvitaan autoja. Tämä korostuu Pohjois-Suomessa. Tarkoitus ei ole puuttua autoiluun, vaan rajoittaa päästöjä. Suomi ei esimerkiksi lähtenyt mukaan Hollannin ja Tanskan EU-aloitteeseen polttomoottoriautojen kieltämisestä. Polttomoottorilla kulkevat myös biobensa-autot. Sosialidemokraatit ymmärtävät liikkumisen tärkeyden ja haluavat luoda ympäristöystävällisempää Suomea sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisin keinoin.