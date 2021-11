SDP:n Oulun piiri kokoontuu Sotkamoon

SDP Helsingin valtuustoryhmän ryhmäaloite koronaelvytysohjelmasta toteutuu ensi vuoden budjetissa 4.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Suurimmat Helsingin kaupunginvaltuustoryhmät ovat päässeet sopuun ensi vuoden budjetista. ”Tärkeiden julkisten palvelujen turvaaminen ja vastuullinen taloudenpito kuvaavat Helsingin vuoden 2022 budjettia”, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma painottaa. Helsingin kaupunki laatii uuden valtuustokauden ensimmäistä budjettia epävarmoissa olosuhteissa. Epävarmuus sekä koronaepidemian jatkuvuudesta että elinkeinoelämän elpymisestä vaikeuttavat myös kaupungin talouden ennustettavuutta. Helsinki on voimakkaan palvelu- ja matkailuelinkeinovaltainen kaupunki, joten kaupungin elpyminen on vahvasti kiinni myös siitä, miten turistit lähtevät liikkeelle ja miten pääkaupungin ravintolat ja kulttuurinäyttämöt taas täyttyvät. Helsingin tulevaisuuden menestyksestä paljon on myös kiinni siitä, miten kaupunki pystyy pitämään kiinni henkilöstöstään ja houkuttelemaan uusia työntekijöitä niin varhaiskasvatukseen, ikäihmisten hoivaan kuin myös lääkäreiksi. ”Myös julkisin voimin tehtävällä