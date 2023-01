SDP:n Oulun piirin ehdokaslista täynnä

Vaaliteemoinaan Oulun piirin sosialidemokraatit nostavat esille muun muassa osaamisen. Sosialidemokraatit korostavat alueella järjestettävän koulutuksen merkitystä. Se on yksi keino huolehtia siitä, että osavia työntekijöitä on jatkossakin.

Työelämän kysymykset ja oikeus ansaita toimeentulo työllä on sosialidemokraattien mielestä yksi tämän ajan tärkeimmistä aiheista. On huolehdittava, että alueelle luodaan vain sellaisia työpaikkoja, joiden palkalla tulee toimeen. Myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liikenneyhteyksistä on huolehdittava ja niitä on kehitettävä jatkossa.

SDP:n Oulun piirin nimeämät ehdokkaat ovat:

Ala-Aho Tuula, Oulu, sairaanhoitaja (AMK)

Haapaniemi Jarmo, Kempele, kunnallisneuvos, asemamestari

Heikkinen Pasi, Raahe, pääluottamusmies

Heiskanen Miina-Anniina, Oulu, ekonomi, tanssinopettaja (AMK)

Hiltunen Pia, Oulu, luokanopettaja, KM

Hokkanen Inka, Kuusamo, sairaanhoitaja (AMK)

Kangasharju Marjo, Kajaani, sairaanhoitaja, pääluottamusmies

Kyllönen Tiina, Kajaani, nuorisotyöntekijä, omaishoitaja

Kärkkäinen Mari, Oulu, opettaja, terveysteknologian asiantuntija

Laine Sanna, Kempele, projektipäällikkö, sosionomi (YAMK)

Leinonen Eetu, Oulu, järjestösihteeri

Löfbacka Juhani, Ylivieska, dataverkkoasentaja

Meriläinen Joni, Oulu, järjestökoordinaattori

Oikarinen Markku, Kajaani, palomies, eläkeläinen

Salmela Marko, Raahe, asiantuntija

Salmi Mikko, Oulu, viestintäjohtaja, pastori

Seppänen Riikka, Kuhmo, biolääketieteen opiskelija, sairaanhoitaja

Tuppurainen Tytti, Oulu, kansanedustaja, ministeri