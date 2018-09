SDP:n Paatero: demokratian kanssa ei pidä leikkiä vaalipiirijaoissa

SDP:n kaakkoissuomalainen kansanedustaja Sirpa Paatero pitää kummallisena suunnitelmia, joiden mukaan Iitin kunta ei voisi olla osa Hämeen vaalipiiriä, eikä Heinävesi osana Savo-Karjalaa jo eduskuntavaaleissa ensi huhtikuussa, vaan vasta mahdollisten maakuntavaalien yhteydessä – kenties siis jo seuraavassa kuussa toukokuussa.

- Iittiläiset ovat pitkään halunneet kuulua Kymenlaakson sijaan Päijät-Hämeeseen ja Heinävesi Savo-Karjalaan. Nyt vaihdokselle oltaisiin näyttämässä vihreää valoa maakuntauudistuksen yhteydessä. Absurdia kuitenkin on tilanne, jossa iittiläiset olisivat osa Kymenlaaksoa ja heinäveteläiset osana Etelä-Savoa ja molemmat Kaakkois-Suomen vaalipiirissä vielä niitä edeltävissä eduskuntavaaleissa.

Paateron mukaan on ihmeellistä, että perusteluksi kerrotaan vaalien läheisyys.

- Eduskuntavaaleihinhan on vielä kahdeksan kuukautta, mutta mikäli niiden jälkeen muutos toteutuu ja maakuntavaalit pidetään toukokuussa kuten hallitus on suunnitellut, olisi vaalipiirivaihtoon aikaa yksi kuukausi. Katsoisin, että se jos jokin on liian lähellä vaaleja.

Paatero on huolissaan demokratian toteutumisesta ja äänestysaktiivisuudesta.

- Jos maakuntavaalit järjestetään, äänestysaktiivisuus jäänee joka tapauksessa hyvin alhaiseksi ja joka on demokratian kannalta hyvin ongelmallista. Toisaalta ongelmallista on myös se, että eduskuntavaaleissa iittiläiset ja heinäveteläiset antaisivat äänensä Kaakkois-Suomen listalle ja vasta sen jälkeen vaihtaisivat toiseen vaalipiiriin.

Paatero muistuttaa, että sama ongelma koskee myös Kuhmoista ja Joroista, ja kaikki nämä kunnat joutuvat nyt kestämättömään asemaan. Samalla ei maakuntavaalien tulemisesta voida olla edes varmoja.

- Maakuntavaihdos olisi helppoa toteuttaa välittömästi ja jo ennen eduskuntavaaleja erillislailla.