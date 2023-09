SDP:n Paula Werning: 240 työntekijän arjesta pohja pois Kotkan Sunilan tehtaan lopettamisen seurauksena

Hallituksen kaavailemat leikkaukset osuvat mm. juuri tällaisiin tilanteisiin todella ikävästi.

- Stora Enson irtisanomisilla on laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja hallituksen on työministeri Satosen johdolla reagoitava nopeasti, jotta irtisanotut ihmiset eivät jää tyhjän päälle. Jämsän tehtaan irtisanomisien kohdalla reagoitiin nopeasti ja perustettiin äkillisen rakennemuutoksen työryhmä avuksi tilanteen ratkaisemiseksi. Nyt Kaakkois-Suomi ja Kymenlaakso on jälleen menettämässä työpaikkoja ja monen perheen arki tulee hankaloitumaan. Tuotanto Sunilan tehtaalla on ollut pysähdyksissä toukokuusta lähtien, mutta missä viipyvät ministeri Satosen ripeät toimet, Werning kysyy.

Hallitusohjelmassa linjatut leikkauspäätökset niin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kuin koulutukseen on peruttava.

- Pienimmillä paikkakunnilla on lähes mahdotonta löytää uutta työpaikkaa nopeasti. Uudelleen koulutuskaan ei tapahdu käden käänteessä. Hallituksen kaavailemat toimet eivät lisää työnsä menettävien uskoa huomiseen, Werning huomauttaa.