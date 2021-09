SDP:n Paula Werning: Euroopan komissio ehdottaa uudistusta kuluttajaluottosääntelyyn

SDP:n Salonen: Suomen Akatemian pitkäjänteinen rahoitus on turvattava 28.8.2021 12:01:36 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus on pienenemässä ensi vuonna 40 miljoonaa eurolla. SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen kertoo, että kyseessä on valtiovarainministeriön olettamus Veikkaus-tuottojen alenemisesta. - Valtiovarainministeriön esitystä ei voi hyväksyä. Tutkimusrahoituksen pienentäminen ei ole hallituksen TKI-linjan mukaista eikä tulevaisuuden kannalta perusteltua, Salonen painottaa. Viime vuosina Akatemian rahapelituotoista saama rahoitus on ollut 40-70 miljoonaa euroa vuosittain. Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen on johtanut tilanteeseen, jossa hallitus sopi kevään kehysriihessä korvaavansa Veikkauksen rahoitusaleneman vuoteen 2023 asti. Lisäksi sovittiin, että hallitus etsii pysyvän ratkaisun toimintojen rahoitukselle 2024 eteenpäin. - Suomen Akatemian osalta rahapelituottojen korvaaminen muulla rahoituksella vuodesta 2023 eteenpäin on ratkaistava nyt, sillä se