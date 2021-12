SDP:n Paula Werning: Hallituksen pitkäjänteisyys näkyy jälleen liikennepanostuksissa

SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022 14.12.2021 11:01:22 EET | Tiedote

Arvoisa puhemies, Valtion budjettia käsitellään nyt kaksijakoisessa tilanteessa. Koronaluvut ovat nousseet ja epävarmuus lähitulevaisuudesta on lisääntynyt, myös uuden variantin takia. Toisaalta maailmantalous on kääntynyt vahvaan nousuun, ja tällä kertaa, arvoisa puhemies, Suomi on täysillä kasvussa mukana. Hallituksen talouspolitiikka ja koronakriisin hoito on ollut vahvasti kytkeytynyttä koko kriisin ajan. Tämä saa laajasti kiitosta sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä asiantuntijoilta, kuten Euroopan keskuspankilta ja kansainväliseltä valuuttarahastolta. IMF puoltaa uusimmassa maaraportissaan myös Suomen Finanssipolitiikan viritystä, joka tukee ensi vuonna edelleen talouden elpymistä – Tarjoten samalla joustoa reagoida pandemiaan liittyvään epävarmuuksiin. Suomi kuuluu vähiten velkasuhdetta kasvattaneiden euromaiden joukkoon eikä tämä ei ole sattumaa. Arvoisa puhemies, Huolta aiheuttaa kuitenkin lisääntynyt epävarmuus sekä Suomen väestön ikääntymisestä johtuva pitkän aikavälin k