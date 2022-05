SDP:n Paula Werning: Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa koskeva muutos tuo helpotusta ulosottovelallisille

SDP:n Niina Malm: Luontokatoon on puututtava järein keinoin – luonnonsuojelulain uudistus on hyvä alku muttei riittävä 12.5.2022 14:05:23 EEST | Tiedote

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen luonnonsuojelulain uudistamiseksi. Nykyinen laki on vanhentunut ja vaatii paljon korjauksia. Lain uudistaminen on tarpeen, koska luonnon monimuotoisuuden heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä, luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta on saatu runsaasti uutta tietoa ja myös ilmastonmuutos nopeuttaa ja voimistaa entisestään monia luonnossa tapahtuvia muutoksia.