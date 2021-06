SDP:n Paula Werning: Marinin hallitus teki sen, sote-uudistus voi käynnistyä!  

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Tärkeä ja historiallisesti merkittävä sote-uudistus valmistuu SDP:n johdolla 23.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Eduskunta on tänään 23.6.2021 äänestänyt sote-uudistusta koskevasta lakiehdotuksesta. Eduskunnan suuri sali hyväksyi lakiehdotuksen hallituspuolueluiden enemmistöllä. Kyseessä on historiallinen uudistus, jonka myötä Suomessa kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä 22:n leveämmät hartiat omaavien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sote-uudistus vahvistaa julkista terveydenhuoltoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta. Tasa-arvoiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan riippumatta asuinpaikasta tai lompakon paksuudesta. - Sote-uudistus on käynyt pitkän matkan saavuttaakseen tämän pisteen. Uudistusta on yritetty saada valmiiksi yli 10 vuotta eri hallituskokoonpanojen voimin. Olen iloinen ja erittäin huojentunut, että tämän prosessi on nyt maalissa ja Suomeen saadaan vihdoin sote-uudistus. Kyseessä on historiallinen ja tärkeä uudistus, joka on verrattavissa aiempiin