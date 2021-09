SDP:n Paula Werning: Päätös lääkärihelikopterin sijoittumisesta Uttiin laitettava täytäntöön viivyttelemättä

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa, että päätös lääkärihelikopterin sijoittamisesta Uttiin on tehty vuonna 2018. Aiemmin tehty päätös sijoituspaikasta perustuu perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen.

- Tehdyllä päätöksellä turvataan palveluiden saatavuus koko Kaakkois-Suomelle. Tosiasia on, että lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin tukee ja parantaa kiistatta ensihoitopalveluiden kattavuutta, Werning sanoo.

HUSin selvityksen mukaan saatavuusalueitten vertailussa Utin 100 kilometrin alueella voidaan tavoittaa päälle 600 000 asukasta ja 150 kilometrin säteellä jopa lähes 2 200 000 asukasta. Lappeenrannan kattavuusalueet ovat vastaavasti vajaat 400 000 ja vajaat 700 000. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysten mukaan Kouvolan Uttiin sijoittuva tukikohta voi lisäksi tarvittaessa hoitaa myös Helsinki–Vantaan tukikohdan tehtäviä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, jos samaan aikaan tulee useita hälytyksiä.

Werning muistuttaa, että lääkärihelikopterin sijoittumista on valmistelu laajasti Kymenlaaksossa. Kouvolaan on jo rakennettu 24/7 valmiudessa oleva lääkäriyksikkö. Päätökset uudista sijoittumispaikoista tehtiin samanaikaisesti Kouvolaan ja Seinäjoelle. Seinäjoen tukikohdan rakentaminen on käynnistynyt.

- Vuonna 2018 sosiaali-ja terveysministeriön johtava virkahenkilö totesi YLE:lle ”lääkärihelikopterin sijoittumisen Kouvolaan olevan sataprosenttisen varmaa”. Valitettavasti viivästynyt valmistelun aloitus on tuonut asian ympärille suurta epävarmuutta ja kohtuuttomia tilanteita. Tilanne ei ole muuttunut sijoittumista tukevien faktojen osalta mihinkään. Hämmästelen suuresti asian yllä leijuvaa epäselvyyttä ja asian etenemättömyyttä, Werning pohtii.

Kymsoten roolina tulevassa lääkärihelikopteritoiminnassa on lääkäritoiminnan tuottaminen. Myös tähän on Kymenlaaksossa valmistauduttu ja tämän vuoksi Kouvolaan on jo rakennettu 24/7 valmiudessa oleva lääkäriyksikkö. Werning painottaa hätätilassa olevan poikkeuksetta kyse ihmishengistä ja Utista helikopterin toimintasäteellä tavoitetaan merkittävästi enemmän ihmisiä kuin Lappeenrannasta. Tästä nimenomaan on kyse - tarjotaan apua mahdollisimman monelle hädän hetkellä sitä tarvitsevalle.

-Tänään jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä pyydän ministeriltä vastausta seuraaviin kysymyksiin: Milloin aiemmin tehty päätös lääkärihelikopterin sijoittumisesta laitetaan täytäntöön ja Utin tukikohdan rakentaminen alkaa? Miksi Kouvolan tukikohdan rakentaminen on viivästynyt? Miten sosiaali- ja terveysministeriö valvoo asian joutuisaa etenemistä?