SDP:n Paula Werning: Seksuaalirikoksien lakiuudistus on historiallinen parannus

SDP:n Riitta Mäkinen: Seksuaalirikoslainsäädännön muutokset odotettuja ja tärkeitä 23.2.2022 16:40:17 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen on tyytyväinen tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa olevaan esitykseen seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi. Mäkinen huomauttaa, että seksuaalirikoslainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan viimeksi yli 20 vuotta sitten ja sen vanhentuneet osat sekä suoranaiset puutteet ovat olleet tiedossa pitkään. Nyt niihin viimein puututaan. -Aivan keskeinen muutos on raiskauslainsäädännön muuttaminen suostumusperusteiseksi, joka vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Tämä muutos parantaa uhrin asemaa, kun enää ei ole keskiössä arviointi siitä, onko uhrilla ollut mahdollisuus sanoa ei ja onko häntä väkivalloin pakotettu, vaan se, että onko hän ilmaissut suostumuksensa seksuaaliseen kanssakäymiseen tai tekoihin. Mäkinen huomauttaa suostumusperusteen olevan merkittävä parannus ja selkeytys lainsäädäntöön, kun nykyisin raiskauksen keskeisenä tunnusmerkistötekijänä on väkivalta tai sillä uhkaaminen. -Meid