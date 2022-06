SDP:n Paula Werning: Vanhuspalvelujen parantamiseksi tehty uudistus valmiiksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että vanhuspalvelujen jatkouudistus valmistui. Lait astuvat voimaan 1.1.2023.

Hallitus on paneutunut vanhuspalvelujen uudistamiseen viimeisen vuoden aikana tehokkaasti. Se näkyy huolellisessa valmistelussa, jossa on otettu yksityiskohtaisesti huomioon monet keskeiset uudistamista vaativat asiakohdat.

- Pidän tärkeänä, että hallitus on katsonut tarpeelliseksi vahvistaa vanhusten mahdollisuutta ja oikeutta saada ne palvelut, joiden tarve on todettu tärkeäksi, entistä tehokkaammin. Tämä on ollut todellinen haaste, sillä meillä on Suomessa vuosi vuodelta yhä enemmän vanhuksia väestön ikääntyessä suurten ikäluokkien seurauksena, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Paula Werning täsmentää.

Hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaisia tavoitteita määrätietoisesti uudistamalla vanhuspalvelulakia ja sote-asiakasmaksulakia.

- Keskeisin tavoite tässä vanhuspalvelujen toisen vaiheen uudistuksessa on, että ikääntynyt voi asua kodissaan mahdollisimman pitkään ja turvallisesti sekä saada riittävän avun kotiinsa. Jotta hän voi kodissaan asua, tarvitsee hän kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välttämättömäksi havaitut toimenpiteet. Esimerkiksi kotihoito tulee jatkossa järjestää asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan vuorokaudenajasta riippumatta, Werning huomauttaa.

Suunnitteilla on ikääntyneille suunnattu neuvolatoiminta yhtenä toimivana ratkaisuna ja toimintamallina ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi.

- Ennalta ehkäisevä toiminta on tärkeää ja toivottavaa, jotta ikäihmisten neuvoloista muodostuu hyvinvointialueilla vaikuttava ja tehokas toimintamuoto. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee selvittämään hyviä toimintatapoja ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, Werning toteaa.

Werning muistuttaa, että jos iäkkäiden henkilöiden edellytyksiä elää turvallisesti kodissaan halutaan edistää, on ensisijaisen tärkeää parantaa henkilöstön riittävyyttä ja toiminnan toteuttamista sekä johtamista niin että alalle saadaan uusia työntekijöitä.

- On myös tärkeää panostaa siihen, että alalle saadaan uusia työntekijöitä, ja että myös vanhat ja kokeneet työntekijät haluavat jatkaa työtä alalla. Tähän vaikuttavat mm. kotikäyntien hyvä suunnittelu, kuten työajan käytön optimointi ja ruuhkahuippujen tasaaminen sekä hoiva-avustajien osaamisen hyödyntäminen siihen sopivissa tehtävissä ja eettisen kuormituksen vähentäminen. Työntekijöiden työhyvinvointia on tuettava myös hyvällä johtamisella.