SDP:n Pia Viitanen: Hallitus satsaa edelleen myös hengen ravintoon

Koronakriisin aiheuttamassa talousahdingossakaan Marinin hallitus ei ole unohtanut tuiki tärkeää hengen ravintoa, sillä kulttuurista ja taiteesta nauttiminen lisää tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä, iloitsee valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen ja ex-kulttuuriministeri kansanedustaja Pia Viitanen (sd.)

- Lisäbudjetissa nyt tehdyt satsaukset ovat tervetullutta jatkoa jo kevään lisätalousarviossa tehdyille välttämättömille rahoitustoimille, joilla autettiin kulttuuria ja sen toimijoita selviytymään koronapandemian aiheuttamIsta vaikeuksista. Taiteen ja kulttuurin tukeminen on välttämätöntä, sillä alan ammattilaisten työtilaisuudet tyssäsivät pandemian takia kuin seinään ja jättivät tekijät tyhjän päälle, Viitanen toteaa.

Tulonmenetysten korvaamiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen hallitus esittää lisätalousarviossaan 23 miljoonaa euroa. Taiteen edistämiskeskukselle ehdotetaan 7 miljoonaa euroa jaettavaksi apurahoina taiteen ja kulttuurin toimijoille.

Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen laskun hallitus kompensoi täysimääräisesti tänä ja ensi vuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle osoitetaan tänä vuonna budjettivaroista yhteensä 175,7 miljoonaa euroa. Siitä 57,7 miljoonaa euroa käytetään taiteen edistämiseen.

– Lisätalousarvioissa nyt ja aiemmin tehdyillä lisäyksillä on iso merkitys kulttuurin ja taiteen ahdingon lievittämisessä tässä ja nyt, mutta tärkeää on turvata niiden resurssit myös jatkossa rahapeli- ja veikkausvoittorahojen huvetessa. Sekin asia on hallituksen selvityksessä, Viitanen sanoo.

Viitanen muistuttaa, että kulttuuriin kannattaa satsata, koska sillä on merkitystä paitsi itseisarvona ja ihmisten henkisen hyvinvoinnin vahvistajana, mutta myös taloudellisesti alueiden elinvoiman ja taloudellisen kasvun mahdollistajana ja työpaikkojen luojana.