SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen verolupauksen maksajiksi tavalliset lapsiperheet 

Kokoomus tiedotti tiistaina, että sen puoluehallitus esittää varainsiirtoverosta luopumista. Puolue ei kuitenkaan kertonut, miten se aikoo kattaa valtion tuloista katoavat 780 miljoonaa euroa vuodessa.

- Kun oikein tivattiin, vastauksia alkoi tulla. Mutta ne ovat keskenään ristiriitaisia. Johtaako joku kokoomuksessa veropolitiikkaa, kyselee SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen, valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen esitti, että varainsiirtovero korvattaisiin kiinteistöveron nostolla. Hallitus on nostanut kiinteistöveroa jo kolmasti. Ristiriitaista on, että valtiovarainministeri Orpo peruutti edellisen kiinteistöveron pakkonoston laajan kritiikin takia.

Vartiainen ehdotti myös, että asunnon ostajan varainsiirtoveron sijasta kaikki asunnon omistajat maksaisivat veroa joka vuosi.

- Kokoomus esittää siis kiinteistöveron korotuksen päälle kokonaan uutta asumisen veroa. Se käy tavallisen ihmisen ainoan omaisuuden kimppuun, mutta osakevarallisuuteen ja miljoonaperintöihin ei saisi puuttua. Tämä kertoo arvovalinnoista, Viitanen toteaa.

Kansanedustaja Elina Lepomäki puolestaan esitti, että oman asunnon myyntivoitot laitettaisiin verolle ja asuntolainojen korkovähennysoikeudesta luovuttaisiin kokonaan.

- Perheet ovat sovittaneet taloutensa nykymallin mukaan, mutta kokoomuslaiset puhuvat kevyesti siitä, kuinka se olisi kiristämässä useimpien kotitalouksien verotusta tuntuvasti. Kun Sipilän hallitus on jo ennestään heikentänyt pienituloisten koululaisperheiden taloutta, tämä kertoo karusti Kokoomuksen arvovalinnoista.

Viitanen pitää kokoomuksen rahanjakoa vastuuttomana. Puoluehallitus esittää puoluekokouksen hyväksyttäväksi lähes miljardin veronmenetystä, jonka kattamisesta vastaa eduskuntaryhmä myöhemmin.

- Se vasta on populismia, että luvataan vain kevennykset, eikä kerrota kuka maksaa. Sekin on arvovalinta, joka on tuotava pöytään heti. Omissa veroavauksissaan SDP on kertonut mistä verot kerätään ja mihin ne käytetään, se on vastuullisuutta, Viitanen sanoo.