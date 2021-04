SDP:n Pia Viitanen: Kulttuurin tukipaketti tulee suureen tarpeeseen

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hallitukselta vahva tuki kulttuurialalle 21.4.2021 18:21:16 EEST | Tiedote

-Olen todella iloinen, että hallitus on huomannut kulttuurialan hädän ja ryhtynyt vahvoihin toimenpiteisiin sanoo valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Hallitus on tänään osana kehysriihen neuvotteluja linjannut yhteensä 230 miljoonan euron tukipaketista, joka kohdennetaan kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle. Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen 127 miljoonaa euroa, liikuntaan 18,5 miljoonaa ja tapahtuma-alalle tapahtumatakuun muodossa 85 miljoonaa euroa. Kulttuurin ja taiteen kokonaisuus muodostuu apurahoista ja kulttuurialan toimijoille myönnettävistä avustuksista. -Kulttuuri- ja taidealan toimintaedellytyksille korona on ollut valtaisa isku. Suuri osa alasta on parhaillaankin suljettuna. Hallituksen paketti rakentaa nyt alalle siltaa yli vaikea korona-ajan, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. On syytä muistaa, että kulttuurin ja taiteen avulla edistetään vahvasti myös terveyttä ja hyvinvointia. As