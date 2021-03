SDP:n Pia Viitanen:kulttuuriseteli etätapahtumiin saatava nopeasti voimaan

Hallitus on edistämässä pikavauhtia uudistusta, jolla kulttuuriseteliä voisi jatkossa käyttää myös virtuaalisiin etätapahtumiin. Valtiovarainministeriön laatima ehdotus lakimuutoksesta on paraikaa lausuntokierroksella 31.3.2021 asti.

- On tärkeää saada muutos saadaan voimaan mahdollisimman pian. Etätapahtumat ovat nyt tapahtuma-alalle aito vaihtoehto, kun korona on estänyt ja rajoittanut kulttuuritapahtumien pitämistä. Kulttuuriseteleillä voidaan osaltaan lisätä etätapahtumien kysyntää, kun monille on jäänyt seteleitä tapahtumisen peruuntumisen vuoksi käyttämättä, toteaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja, ex-kulttuuriministeri, kansanedustaja Pia Viitanen (sd.).

- Kulttuurisetelin käytön laajentamisella voi olla tapahtumien järjestäjille, taiteilijoille ja muille alalla työskenteleville suuri merkitys. Muutos ei silti poista tarvetta muille alan tukimuodoille, vaan on tärkeää, että hallitus jatkaa myös tapahtuma-alan koronatukien valmistelua.

Liikuntaseteleitä on jo nyt voitu käyttää ohjattuun etäliikuntaan. Viitanen näkee, että etäpalveluiden käytön lisääntymisessä on kyse myös osin pysyvämmästä trendistä.

- Etäpalvelujen yleistyminen ovat tulevaisuutta, oli kyse sitten kulttuurista, liikunnasta tai julkisista palveluista. Siitä on monia etuja, kun palveluita voidaan tarjota missä ja milloin vain. Lainsäädäntöä on päivitettävä, jotta se tukee kulttuurin toimintamahdollisuuksia vaikeassa tilanteessa ja vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Siitä tässäkin uudistuksessa on kyse, Viitanen sanoo.