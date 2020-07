SDP:n Piirainen: VR:n palvelupisteiden lakkautukset jäihin

SDP:n Matias Mäkynen: Järjestöjen kanneoikeus ehkäisisi väärinkäytöksiä ja suojaisi heikompaa työmarkkinoilla 6.7.2020 13:42:43 EEST | Tiedote

Viime aikoina mediassa on nostettu esiin räikeitä lainvastaisia toimintatapoja siivous- ja ravintola-aloilla, maataloudessa sekä telakkateollisuudessa. Työntekijöiden palkkoja on jätetty maksamatta, työolosuhteet ovat olleet ihmisarvoa loukkaavia, ja työajat ovat rikkoneet Suomen lainsäädäntöä. Kansanedustaja Matias Mäkynen esittää keinoksi tilanteeseen puuttumiseksi ryhmäkanneoikeuden laajentamisen järjestöille. Järjestöjen oikeus kanteen nostamiseen tukisi viranomaisvalvontaa, jonka varassa on mahdoton löytää kaikkia väärinkäytöksiä. ーJärjestöjen ryhmäkanneoikeus parantaisi merkittävästi työntekijöiden oikeuksia valvovien työsuojeluviranomaisten, ammattiliittojen ja tasa-arvovaltuutetun mahdollisuuksia puuttua sellaisiin törkeisiin väärinkäytöksiin, joita viime päivinä on noussut esiin. Ammattiliitoilla on jatkuva yhteys työpaikkoihin ja tieto väärinkäytöksistä, mutta liian kapeat keinot puuttua niihin, Mäkynen sanoo. Ryhmäkanneoikeudella olisi Mäkysen mukaan myös ennaltaehkäisevä va