SDP:n Piritta Rantanen iloitsee hallituksen 3 miljoonan jatkopotista Jämsään

Jämsäläinen kansanedustaja Piritta Rantanen on todella iloinen loistavista uutisista Keski-Suomeen ja Jämsään.

- On upeaa, että saamme jatkaa upeaa ja tuloksellista työtämme ja kehittää Jämsää edelleen elinvoimaisemmaksi ja vahvemmaksi. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta, tukien uusien työpaikkojen syntymistä ja parantaa työllisyysastetta. Tehdyssä kehitystyössä on ollut mukana laajasti eri kokonaisuuksien osaajia ja rautaista paikallistuntemusta. Näillä eväillä on saatu aikaan kestävä pohja ja yhdessä tekemisen meininki.

Aiemmin valtiolta saatu 8,5 miljoonaa euroa tehtaan sulkemisesta aiheutuneen rakennemuutoksen hoitoon, josta yritysrahoituksen osuus oli 2,8 miljoonaa euroa. Myönnetyllä yritysrahoituksella on saatu liikkeelle monia hyviä pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita. Erilaisilla toimenpiteillä on edistetty uusien työpaikkojen syntymistä, nykyisten uudistumista ja huolehdittu työllistymisestä.

- Työtä on kuitenkin jatkettava määrätietoisesti ja laajasti monella rintamalla. Tämä paketti on taas askel kohti parempaa Keski-Suomea ja kehittyvää Jämsää, Rantanen sanoo.