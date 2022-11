SDP:n Piritta Rantanen: Laukaa ja Toivakka harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen saajien joukossa

Tänä vuonna Keski-Suomen kunnista kaksi saivat avustusta: Laukaa 1 miljoonaa ja Toivakka 430 000 euroa. Asukasta kohti Laukaa saa 53 euroa ja Toivakka vastaavasti 180 euroa. Kansanedustaja Piritta Rantanen iloitsee Laukaata ja Toivakkaa koskevista päätöksistä.

- On todella hyvä, että hankalassa taloustilanteessa olevat Keski-Suomen kunnat saavat lisäapua taloustilanteen tervehdyttämiseen, Rantanen sanoo.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisarviointiin ja siinä otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Vaikka harkinnanvaraiset rahoitusavustukset muodostavat varsin pienen osan kuntien saamista valtionosuuksista ja -avustuksista. Kuitenkin joillekin yksittäisille kunnille harkinnanvaraisten avustusten merkitys on melko suuri.

Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 59 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä noin 70,1 miljoonaa euroa. Nyt päätettiin, että 15 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Viranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Rantanen kuvaa tasapainotusohjelmia tarpeellisiksi tulevaan varautumiseksi ja kuntatalouden alijäämän pienentämiseksi:

- Nämä rahat tulevat todella tarpeeseen. Molemmat tukea saavat kunnat tekevät voimakkaasti alijäämäisen tuloksen vuonna 2022 ja talouden tasapainoon saattaminen vaatii toimia. Laukaa kasvaa poikkeuksellisen nopeasti ja tukea tarvitaan koulujen ja lastensuojelun tarpeiden rahoittamiseen. Molemmilla kunnilla on sairaanhoitopiirin alijäämästä katettavaa ja tulossa on korkeiden energiahintojen vuoksi raskas talvi. Toivakassa kertynyttä alijäämää on muodostunut mm. monin osin epäonnistuneesta laajakaistahankkeesta, Rantanen sanoo.

Valtioneuvoston päätöksen perusteella myönnetyt korotukset maksetaan kunnille viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.