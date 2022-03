SDP:n Piritta Rantanen: Turvallisuusviranomaisten rahoitus on saatava pitkäjänteisesti kuntoon  

- Turvallisuusasiat ovat varmasti olleet monen mielessä viime aikojen sotatapahtumien myötä mielessä. Monen turvallisuudentunnetta se on myös horjuttanut. Keskustelu sisäisestä turvallisuudesta on keskustelua juuri niistä arjen auttajista, jotka ovat ensimmäisenä meitä hädässä auttamassa, ja siksi niistä palveluista on tärkeää pitää hyvä huoli, Rantanen sanoo.

Erityisesti Rantanen haluaa painottaa turvallisuusviranomaisten rahoituksen kehittämistä. Uhat ja tehtävät monipuolistuvat, rikollisuuden puolella toiminta kovenee ja kansainvälistyy, ja kansalaiset tarvitsevat apua yhä useammin mm. verkkorikollisuuden uhriksi joutuessaan.

- Uudenlaiset uhat vaativat turvallisuusviranomaisilta uudenlaista osaamista. Myös rahoituksen on tärkeää olla pitkäjänteisellä pohjalla, sillä vain toiminnan turvaavalla pitkäjänteisellä rahoituksella voidaan taata viranomaisille rauha keskittyä työhön, Rantanen painottaa.

Rahoituksen pitkäjänteisyydellä voidaan taata se, että toimintaa voidaan suunnitella ja kehittää pidemmällä aikavälillä, jolloin niin hankinnat kuin operatiivinen toiminta saadaan vastaamaan turvallisuusympäristöä.

- Puhuttaessa esimerkiksi poliiseista, olisi tärkeää päästä pelkästä henkilötyövuosiajattelusta kohti kokonaisvaltaisuutta. Tarvitaan poliiseja, mutta poliisi tarvitsee myös työvälineitä. Esimerkiksi ICT-järjestelmien ja niiden käytön osaamisen tarve kasvaa koko ajan. Jos emme huomioi poliisin muuttuvaa toimintaympäristöä, ja niitä uusia välineitä mitä työntekoon tarvitaan, meillä on kohta pelkästään poliiseja, mutta ilman minkäänlaisia työvälineitä. Parhaan asiantuntijuuden tähän tarjoavat työtä tekevät ammattilaiset, ja siksi vuoropuhelua tulee ehdottomasti käydä tarkasti.

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on Suomessa riittävä määrä kenttäpartioita sijoitettuna myös harvaan asutuille alueille, ja viranomaisilla suorituskykyistä ja toimivaan kalustoa ja tietojärjestelmät, jotka ovat ajanmukaiset ja vastaavat tarpeisiin, Rantanen sanoo.

Sisäisen turvallisuuden selonteon palautekeskustelu käytiin eduskunnassa, ja selonteko yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, puolustusselonteon sekä valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettavan yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) kanssa muodostaa kokonaisturvallisuuden keskeisen viitekehyksen.