SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kiitospuhe SDP:n 47. puoluekokouksessa

Hyvät ystävät,



Onhan tämä nyt melkoinen tulos. Edellisen kerran taisin todeta tietäväni, miltä Juha Miedosta tuntui sadasosatappion jälkeen. Nyt tässä tuloksessa on aika monta sadasosaa enemmän, ja enemmän kuin uskalsin kuvitella.

Sosialidemokraattisessa puolueessa toteutui ensimmäisen kerran neuvoa-antava jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta. Erittäin korkea äänestysprosentti kertoo, että tämä kansanliike elää ja on elinvoimainen. Hengitämme tätä päivää ja katseemme on tulevaisuudessa.

Sain nyt henkilökohtaisen kunnian tulla valituksi ensimmäistä kertaa jäsenten suoralla mandaatilla, jota puoluekokouksen yksimielinen päätös vielä vahvistaa. Ei voisi olla parempaa tilannetta aloittaa tämän upean puolueen johdossa.

Haluan kiittää jokaista äänestykseen osallistunutta puolueen jäsentä ja kaikkia kampanjoissa mukana olleita. Kiitos myös teille rakkaat puoluekokousedustajat yksimielisestä tuestanne. Tämä kaikki jää syvälle sydämeeni.

Krista, kiitos sinulle reilusta kisasta. Meillä oli hyvä kiertue, hienoja tilaisuuksia ja antoisia keskusteluja. Satoja ja satoja ihmisten kohtaamisia. Ja taisimme oppia tuntemaan toistemme ajattelua aika hyvin. Hoppee ei ole häppee. Minäkin tulin valituksi vasta toisella kerralla.

Ystävät,

On vaikea kuvitella kunniakkaampaa tehtävää, kuin tämän upean puolueen puheenjohtajuus. Saada liittyä osaksi sitä ketjua, jonka aloittivat Nils Robert af Ursin ja Taavi Tainio, ja jonka viestikapulaa nyt viimeksi on kuljettanut Sanna Marin.

Voiko olla jalompaa tehtävää, kuin sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajuus? Toimia vetovastuussa puolueessa, joka on johdattanut Suomen kautta historian läpi sen pahimpien myrskyjen ja karikkojen, tulipa uhka sitten äärioikealta tai äärivasemmalta. Siis aivan kuten helsinkiläinen Juha Jaatinen yleiskeskustelun ensimmäisessä puheenvuorossa sen sanoi. “Sosialidemokraatit pitävät aina ihmisoikeuksista kiinni.”

Voiko olla vaativampaa tehtävää, kuin sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajuus? Olla tuulenhalkaisijana puolueessa, joka on rakentanut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, ja tehnyt siitä kansainvälisen menestystarinan. Aivan kuten Siiri Muhonen Keski-Suomesta sekä monet muut ovat täällä tänään puolustaneet pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

Ystävät, tämä kaikki - perinteet, jäsenäänestyksen tulos ja tulevaisuus, saavat tuntemaan suurta nöyryyttä teidän edessänne. Samalla tämä kaikki antaa voimaa ja rohkeutta käydä työhön tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja paremman huomisen puolesta. Me teemme sen, yhdessä!

Ystävät,

Suurimman kiitokseni, meidän kaikkien kiitoksen, osoitan sinulle, Sanna. Olit vastuussa aikana, joka jää monin tavoin Suomen ja tämän puolueen historiaan. “Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä", tätä Gandhin viisautta noudatit toimiessasi pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana.

Sinä aloitit Sanna maailman nuorimpana pääministerinä joulukuussa 2019. Kukaan ei voinut ennustaa, että edessä olivat koronapandemia ja Euroopassa riehuva sota. Näytit poikkeuksellisen vaikeina aikoina johtajuutta niin Suomessa kuin maailmalla tavalla, josta me olemme todella ylpeitä. Johdatit tämän puolueen eduskuntavaaleissa vaalivoittoon. Ne ovat saavutuksia, jotka ovat lähtemättömästi osa sinua ja osa puolueen historiaa ja Suomen tarinaa, ja sitä tarinaa tullaan kertomaan maailmalla pitkään.

Mieleen tulee yksi erityinen biisi, jonka sinäkin muistat. Ei - tämä ei ole Benjamin Peltosta, mutta se liittyy yhteen tähän sinun vaativaan elämänvaiheeseesi Suomen johdossa. Koronapandemian aikana suomalaiset muusikot tekivät Punaiselle ristille hyväntekeväisyyslevyn Toivon Kärki -nimellä. Toivon kärki! Mikä mainio oivallus, sillä sehän kuvaa myös sinua!

“Ollaan yhdessä, tai ainakin yhtä sydämessä/



Päivien pidentyessä, jonkin uuden edessä/

Kevään lehdillä, on tänäkin vuonna elämä/

Päivien pidentyessä, ollaan yhtä sydämessä/

Uuden edessä”

Sanna. Me haluamme tänään muistaa sinua tälle arvokkaalle kansanliikkeelle tekemästäsi pyyteettömästä työstä. Olet antanut paljon, mutta varmasti myös saanut. Haluamme, että sinulle jää kaikkien kokemusten ja muistojen lisäksi myös jotain konkreettista. Voisitko saapua tänne eteen.

Tässä on Manuela Boscon sinulle maalaama upea teos. Taiteilija itse kertoo siitä pitkästi kirjoittamassaan kuvauksessa, joka varmaankin on jossakin luettavissa. Joka tapauksessa maalauksen keskushahmona on levollisuutta säteilevä nainen, joka on kynnyksellä, astumassa sisältä ulos. Hänen elämäänsä johtaa itseään ja omia intressejään suurempi voima. Kokonaisuuden puolesta.

Tämän teoksen nimi on Hiottu helmi. Voisiko sillä olla osuvampaa nimeä? Lämmin kiitoksemme, Sanna!

Hyvät toverit

Sannan vetovastuu osui poikkeuksellisen vaikeaan aikaan. Ei tarvitse kertoa teille, kuinka kovin Sannaa tässä tehtävässä koeteltiin. Olen ylpeä siitä, miten tämä joukkue yhdessä tuki puheenjohtajaa niin tyvenessä kuin myrskyssä. Ja voitte myös olla varmoja, että minäkin tulen saamaan vastatuulta osakseni. Toivottavasti myös silloin tämä porukka tiivistyy yhteen samalla tavalla. Sillä ilman toistemme tukea emme pärjää, emmekä saa vietyä tavoitteitamme toivotulla tavalla eteenpäin.

Ja lopuksi tähän kiitosten sarjaan tärkein: Kaija – ilman Sinua en olisi tässä. Nyt kun taitaa sitten tulla kiireiseen arkeen lisähaasteita, niin me kohdataan ne aina yhdessä, käsi kädessä, ehkä välillä vähän kädet kaulallakin. Tiedät Kaija, että tulen antamaan tälle liikkeelle kaikkeni, mutta heti sen jälkeen, kun iltasatu tyttärelle on luettu. Sitä vartenhan tämä liike on olemassa - tulevaisuutta varten.

Sillä – Ystävät – olemme tulevaisuuspuolue.

Sosialidemokraattinen liike elää ajassa, ja aika tuo aina omat haasteensa, ja ne vaativat sosialidemokratialta vastauksia.

Kaiken elämän uhkana ovat ilmastonmuutos ja ihmisen aiheuttama luontokato. Planeetta on yhteinen, siitä on huolehdittava yhdessä.

Samaan aikaan Suomessa istuu sodanjälkeisen historian oikeistolaisin hallitus, joka on jo näyttänyt teroitetut kyntensä. Ne ovat iskemässä kaikkein heikoimpiin. Hyvinvointivaltion perusarvoja – oikeudenmukaisuutta sekä ihmisen yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä – haastetaan paitsi maailmalla ,nyt myös Suomessa. Aina kun toivottomuus kasvaa, katse kääntyy sosialidemokraatteihin.

Se tarkoittaa, toverit, että meillä riittää työmaata. Emme aio antaa periksi taantumukselle, vaan me teemme väsymättä työtä edistyksen puolesta. Kannattelemme vapauden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen universaalia soihtua. Suomalaiset katsovat meihin, me olemme se puolue, joka antaa toivon suomalaisille.

Kamrater, vi har arbete att göra. Vi tänker inte ge efter för mörkret och att man vrider klockan tillbaka. Vi håller upp den globala facklan för rättvisa och hållbar utveckling. Finländarna har blicken på oss. Vi är det parti som ger hopp.

Ystävät

Olen puheenjohtajana sitä, mitä me kaikki yhdessä olemme. Me olemme joukkue, jossa jokaista pelaajaa tarvitaan. Mikään ei tapahdu itsestään, vaan tarvitaan paljon yhteistä työtä. Meillä ei ole vara odottaa, että joku muu tekee sen puolestamme. Se joku olemme me! Tähän suomalaiset luottavat.

Siksi, kutsun kaikki mukaan tähän työhön. Syrjinnän sijaan ihmisen kunnioitus. Syrjäyttämisen sijaan mahdollisuus jokaiselle, taustasta tai lompakon paksuudesta riippumatta. Kurjistamisen sijaan uskoa tulevaisuuteen. Uskoa suomalaisiin. Ja repimisen sijaan rakentamista, sillä vain yhdessä teemme paremman Suomen ja paremman huomisen.

Hyvät ystävät, haluan vielä kerran kiittää antamastanne luottamuksesta. Jos haluat mennä nopeasti – mene yksin. Jos haluat kulkea pitkälle, kulje yhdessä. Me haluamme kulkea pitkälle.