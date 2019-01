SDP:n puheenjohtaja Rinne sairauslomalla tammikuun

Kutsu medialle: SDP:n Osaamispolku 2030: Tulevaisuuden korkeakoulutusta ja tiedettä 7.1.2019 14:54 | Tiedote

Hyvä median edustajan, lämpimästi tervetuloa SDP:n ja TSL:n Osaamispolku 2030: Tulevaisuuden korkeakoulutusta ja tiedettä -seminaariin: AIKA: 9.1. kello 12-16 PAIKKA: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki) Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on ollut muutoksen kourissa jo kymmenen vuoden ajan. Viimeisen hallituskauden aikana on supistettu merkittävästi korkeakoulujen rahoitusta ja muutettu rahoitusehtoja. Samanaikaisesti on puhuttu tieteentekijöiden aivovuodosta ulkomaille tai tieteentekijöiden epämääräisistä työoloista. Myös opiskelijoiden opintotukea on leikattu ja lainaosuutta kasvatettu. Koulutuksen järjestäjien on täytynyt miettiä uudestaan kolmen päätehtävänsä toteuttamista. Mikä on korkeakoulujen tulevaisuus Suomessa? Keskustelemassa: Arvoisa Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Arene ry toiminnanjohtaja Petri Lempinen VTT:n älykkään teollisuuden ja energiajärjestelmien -yksikö