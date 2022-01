SDP:n puoluehallitus: Hyvä yhteistyö on turvattava työmarkkinoilla - työntekijöille edustus hyvinvointialueiden hallintoon

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe puoluevaltuuston kokouksessa 20.11.2021 20.11.2021 13:28:49 EET | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Hyvät toverit, Onpa upeaa nähdä teitä kaikkia! Olen todella iloinen, että voimme kokoontua ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen puoluevaltuuston kokoukseen näin kasvotusten. On myös hienoa kokoustaa täällä Oulussa juuri tänä vuonna, kun kaupunki valittiin myös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Lämpimät onnittelut vielä kerran kilpailun voitosta! Haluan myös toivottaa kaikille oikein hyvää lapsen oikeuksien päivää. Hyvät ystävät, Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Olemme osoittaneet, että kun ihmisille tarjotaan arjen peruspalveluita, myös taloudellinen hyvinvointi kasvaa. Olemme osoittaneet, että kun kaikki otetaan mukaan laadukkaaseen koulutukseen, olemme koko kansana viisaampia. Hyvinvointivaltio on jo välillä ehditty julistaa menneisyyteen kuuluvaksi. Se on kuulemma pitkällä aikavälillä kestämätön. Me sosialidemokraatit emme ole tätä mieltä. Me muistamme myös, kuinka joitakuita vuosia takaperin puhuttiin sosialidemokra