SDP:n puoluehallitus: Rasismille ja vihapuheelle ei ole sijaa Suomessa

SDP:n historiahanke etenee – puolueen historian jatkoa kirjoittamaan dosentti Matti Hannikainen 4.6.2020 10:01:35 EEST | Tiedote

SDP:n puoluehallitus on aiemmin keväällä perustanut puolueelle historiahankkeen ja asettanut historiatoimikunnan. Hankkeen puheenjohtajaksi nimitettiin Erkki Liikanen. Historiatoimikunnan esityksestä puoluehallitus päätti nyt myöntää aloitusvarat SDP:n historiaa käsittelevän teossarjan 4. ja 5. osan eteenpäin viemiseen. SDP:n historian 4. osa käsittelee vuosia 1952-1957 ja se ilmestyy vuonna 2021. Historiasarjan 4. osan kirjoittaja on VTT Mikko Majander. Historiasarjan 5. osan päätettiin käsittelevän vuosia 1957–1977. Sen kirjoittajaksi on valittu dosentti, VTT Matti Hannikainen. Hän aloittaa työnsä vuoden 2021 alussa. Historiateos julkaistaan puolueen 125–vuotisjuhlavuonna 2024. Hankkeeseen kuuluu myös optio 6. osasta vuodesta 1977 eteenpäin, ja päätös siitä tehdään myöhemmin. - Olen erittäin iloinen, että hanke on pitkän työn tuloksena saatu vihdoin käyntiin. SDP:n historiankirjoitus on osa Suomen historiaa ja projekti tuo varmasti uutta tietoa hyvinvointivaltion rakennustyöstä, sano