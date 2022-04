SDP:n puoluejohdon ja eduskuntaryhmän johdon vappupuheiden paikkakunnat ja aikataulu

MUISTUTUS: Kutsu medialle: SDP:n Tulevaisuusfoorumi – mukana SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja Financial Timesin taloustoimittaja Martin Sandbu 20.4.2022 08:00:00 EEST | Kutsu

Hyvä median edustaja, SDP järjestää kolmannen Tulevaisuusfoorumi -tapahtuman Helsingissä 22.–23.4.2022 hotelli Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4). Foorumi kokoaa yhteen SDP:n työryhmien jäsenet sekä eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan tulevaisuuden kysymyksistä. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan foorumin päätöstilaisuutta lauantaina 23.4. klo 14–15.30. Tilaisuudessa puhujina ovat SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sekä Financial Timesin taloustoimittaja Martin Sandbu. Huomaathan, että tilaisuutta ei striimata. Martin Sandbu on toiminut Financial Timesin taloustoimittajana vuodesta 2009. Aiemmin hän toimi talouspolitiikan pääkirjoitustoimittajana, nykyisin hän on Euroopan talouden kommentaattori. Ennen FT:iin siirtymistään Sandbu työskenteli tutkijana. Hän on työskennellyt mm. Harvardissa ja Wharton Schoolissa. Sandbu on väitellyt poliittisen talouden tutkimuksesta Harvardista. Hän on myös kirjoittanut kirjat Europe’s Orphan, the Future of