SDP:n puoluevaltuusto: Kestävä talous rakentuu vahvalle kasvulle ja työllisyydelle

Suomen talous on selvinnyt koronapandemian ja Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan aikana kansainvälisesti vertaillen hyvin. Työllisyys on ennätyksellisen korkealla tasolla, Suomessa on nyt 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa ja Suomi on kokoaikatyöllisten määrässä Pohjoismaiden ykkönen.

Kestävä keino julkisen talouden vahvistamiseen on vauhdittaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua rakenneuudistuksilla eli parantaa tuottavuutta, nostaa työllisyyttä ja pitää huolta nykyisestä työvoimasta sekä edistää työperäistä maahanmuuttoa. SDP on sitoutunut tavoittelemaan vähintään 2 prosentin vuotuista kestävää kasvua sekä pitää kiinni sovitusta 4 prosentin panostuksista tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

SDP:n tavoitteena on 80 % työllisyysasteen saavuttaminen ensi vaalikauden aikana. Sen jälkeen on edettävä nopeasti kohti täystyöllisyyttä eli tilannetta, jossa työttömyys on selvästi alle 5 %. Työllisyysasteen nousu 80 prosenttiin vahvistaisi julkista taloutta noin 3 miljardin euron verran. Tämän lisäksi tarvitsemme lähivuosina myös suoria sopeutustoimia eli veronkorotuksia ja menoleikkauksia.

SDP:n linja on, että hyvinvointivaltioon ei kohdisteta leikkauksia, jotka uhkaavat talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Menosäästöjä ei pidä myöskään hakea heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perustoimeentulosta, vaan jatkaa ratkaisujen etsimistä julkisen hallinnon tehostamisesta ja yritystukien karsimisesta. Vaikeita päätöksiä tehtäessä meidän on vahvistettava koulutusta ja nostettava osaamistasoa sekä huolehdittava sosiaali- ja terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta.

SDP ei halua, että tavallisten palkansaajien, pienituloisten yrittäjien tai eläkeläisten tuloverotusta kiristetään. Sen takia arvovalintamme on, että verotuottoja lisätään pikemminkin tiivistämällä pääomien veropohjia, puuttumalla verovälttelyyn ja karsimalla verotukia. Verotuloja tulee kerätä lisää ennen muuta heiltä, joilla on varaa maksaa enemmän ja joiden verotus on tällä hetkellä alempaa kuin muilla saman verran tuloa saavilla.

SDP:n puoluevaltuusto pitää selvänä, että pidemmällä aikavälillä julkista taloutta on vahvistettava. Hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaaminen edellyttää ensi vaalikaudella käynnistettävää, useamman vaalikauden mittaista ohjelmaa, jotta velkaantumisen aiheuttamia uhkia voidaan torjua. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen on välttämätöntä, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Talouspolitiikassakin kyse on arvovalinnoista.