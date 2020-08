SDP:n Rantanen Jämsän pääsystä mukaan kuntakokeiluun: Paikallistason toiminnalla saavutetaan parhaat tulokset ihmisten hyväksi

Hallitus antoi tänään esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. Uutena alueena tähän kokeiluun mukaan on pääsemässä Jämsä. Kuntaryhmään kuuluu Jämsän lisäksi Keuruu ja Saarijärvi.

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää uutista tervetulleena edellisen päivän Kaipolan tehtaan sulkemisuutisiin viitaten.

- On todella tärkeää, että saamme tehtyä ripeitä ja vaikuttavia toimia Jämsän työllisyystilanteen vahvistamiseksi ja tämä on yksi hyvä ja tervetullut keino. On tärkeää pystyä tarjoamaan ihmisille yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea ja palvelua, jotta jokainen voi päästä eteenpäin itselleen sopivalle polulle, sanoo Rantanen.

Kokeilukunta tai alue yhteistyössä vastaa asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta ja näin vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä. Kokeilulla tavoitellaan erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille ja koulutukseen, sekä uusien ratkaisujen löytämistä osaavan työvoiman saatavuuteen. Vahvalla yhteistyöllä voidaan entistä paremmin tuottaa yksilöllistä, ihmiselle sopivaa palvelua työllistymisen tueksi.

– Jämsän osallistuminen kuntakokeiluun on erittäin hyvä asia, sillä tämän myötä vastuu työllistämisestä saadaan paikallistasolle, missä on parhaat tiedot paikallisesta tilanteesta ja sitä kautta paras mahdollisuus saada tuloksia aikaan, Rantanen toteaa.

Näiden ripeiden toimien lisäksi Rantanen painottaa monipuolisen tuen merkitystä.

– Tilanne Jämsässä on haastava ja me tarvitsemme valtiolta laaja-alaista tukea ja toimenpidekokonaisuutta. Kuntakokeilu on tähän yksi hyvä elementti, Rantanen päättää.