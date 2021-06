﻿SDP:n Rantanen: Suomalaisen pitää voida luottaa poliisiin jatkossakin

Jaa

SDP:n järjestämässä seminaarissa pohdittiin viime viikolla tulevaisuuden viranomaistyötä poliisin näkökulmasta. Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) on tyytyväinen, että poliisin roolista yhteiskunnassa keskustellaan ja pitää tärkeänä, että poliisien toimintaedellytykset turvataan riittävin resurssein.

Poliisi on ollut perinteisesti Suomessa arvostettu viranomainen, johon luotetaan. Poliisibarometrit ovat vuodesta toiseen näyttäneet, että näin on. Vuoden 2020 mittaus oli tässä suhteessa hienoinen poikkeus ja Rantanen toivoo sen herättelevän tarvittavaa keskustelua.



– Luottamus poliisiin on asia, joka tulee säilyttää. Sitä ei lisätä pelkästään poliisien määrää kasvattamalla, vaan myös panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin. Jos luottamus menetetään, se on vaikea korjata ja seuraukset ovat yhteiskunnalle vakavat, Rantanen sanoo.



Rantanen korostaakin, että on tärkeää huolehtia poliisien resursseista, jotta työ onnistuu. Niitä ei voi lisätä silloin, kun yhteiskunnassa jo voidaan huonosti, vaan se tulee tehdä ennakoiden. Vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion 3 miljoonan euron lisäys poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan kokonaisuuteen saa häneltä kiitosta.



– Erityisen tärkeää niin yhteiskunnan kehityksen, kuin poliisin luottamuksenkin takia on huolehtia ennaltaehkäisevien palveluiden rahoituksesta. Lisätalousarvion rahoitus on siihen hyvä alku, mutta työtä on edelleen tehtävänä.



– Poliisin ja kansalaisten välinen luottamus rakentuu pitkän ajan kuluessa. Jokaisella on oikeus asua turvallisessa yhteiskunnassa ja siksi luottamusta ei saa päästää rapistumaan, Rantanen päättää.