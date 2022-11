SDP:n Rantanen: Toimitilojen suunnitelmallinen kehittäminen tuo kustannussäästöjä valtion budjettiin

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen huomioi Senaatti-kiinteistöjä käsittelevässä ryhmäpuheessaan, että valtion omistamien tilojen tilankäytön tehostamisella tavoitellaan vuosikymmenen loppuun mennessä 50 miljoonan säästöä vuositasolla.

Rantasen mukaan on välttämätöntä, että valtion toimitiloja kehitetään suunnitelmallisesti. Valtiolla on omistuksessaan noin 4,7 miljardin euron rakennettu kiinteistöomaisuus, joka pitää sisällään noin 9000 rakennusta, kerrospinta-alaa 5,9 miljoonaa m2, joista lähes puolet on puolustusvoimien tiloja. Nyt on siis kyse tämän omaisuuden hallinnasta ja 1 210 henkilön työpanoksen ohjautumisesta.

Senaatti-kiinteistöissä tehtiin vuonna 2016 vuokrajärjestelmä uudistus, jossa aiemmasta markkinaehtoisesta mallista on siirrytty asteittain omakustannusperusteiseen malliin. Tätä voidaan pitää erittäin onnistuneena ratkaisuna. Senaattikiinteistöt eivät tee voittoa valtion sisäisellä vuokraustoiminnalla. Selontekokin osoittaa, että toimintamalli on toiminut varsin hyvin. Tehdyillä toimilla kustannuksia on saatu vuositasolla säästettyä yli sata miljoonaa euroa jo useamman vuoden ajan. Valtion toimitilakustannukset on saatu pidetty suunnilleen ennallaan.

Rantasen mukaan palvelujen laadusta tai henkilöstön työoloista ei saa tinkiä, vaikka toimintaa muutetaan ja kehitetään. Senaatin on varmistettava, että tiloja kehitetään ja niihin investoidaan suunnitelmallisesti.

Tilankäyttöä voidaan tehostaa monin tavoin. Se onnistuu, kun eri virastot käyttävät enemmän tiloja yhdessä ja tarjoavat palveluja yhteisissä palvelupisteissä. Digitaaliset palvelut on laitettava etusijalle. Myös etätyön lisääntyminen helpottaa tilankäytön tehostamista, sillä toimitilojen käyttöasteet ovat laskeneet merkittävästi. Tilojen energiansäästöohjelmalla voidaan saada niilläkin säästöjä jopa 10 miljoonan euron vuositasolla.

Rantanen korostaa puurakentamisen kasvavaa merkitystä muun muassa rakentamisen päästöihin. Puurakentaminen pienentää rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä, ja on rakennustapana linjassa kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden kanssa.

- Olisikin jo aika vaatia puurakentamisen reilua lisäämistä julkiseen rakentamiseen, Rantanen sanoo.

Rantanen huomauttaa myös, että harmaan talouden torjunnassa on saavutettu hyviä tuloksia. Senaatti on onnistunut vähentämään harmaata taloutta työmaillaan, ja toimitilojen terveysongelmia on saatu vähennettyä. Suurin vaikeus harmaan talouden torjunnassa rakennusalalla liittyy pitkiin alihankintaketjuihin.

Kansanedustaja Piritta Rantanen piti keskiviikkona 16.11.2022 sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen liittyen Valtioneuvoston selontekoon eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta. Koko puheen voi lukea täältä: https://sdp.fi/fi/blog/edustaja-piritta-rantasen-ryhmapuheenvuoro-valtioneuvoston-selonteko-eduskunnalle-senaatti-konsernista-ja-valtion-toimitilahallinnosta/