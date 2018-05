SDP:n Räsänen arvostelee kokoomusta hurskastelusta: Hyvinvointiyhteiskunnan veropohjan tuhoaminen on käynyt Suomelle kalliimmaksi kuin yksikään vaalilupaus

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen arvostelee kovin sanoin valtiovarainministeripuolue kokoomusta hurskastelusta. Räsänen kehottaa kokoomuksen puoluejohtoa muistelemaan omia vaaleja edeltäneitä puheitaan viime vuosilta ennen kuin se ryhtyy arvostelemaan sosialidemokraatteja populismista. Räsäsen mukaan kokoomuksella on runsaasti kokemusta satojen miljoonien lupausten tekemisestä vaalien alla.

─ Kokoomus esiintyy mielellään tiukan taloudenpidon puolueena, mutta tosiasiassa puolueen monet vaalilupaukset ovat käyneet Suomelle kalliiksi. Yhä tuoreessa muistissa on vuoden 2007 eduskuntavaaleja edeltänyt lupaus tuntuvasta korotuksesta sairaanhoitajien palkkoihin. Nämä puheet johtivat erittäin kalliiseen työmarkkinakierrokseen ja lopulta kansallisen kilpailukykymme menettämiseen. Samaisen vaalikamppailun aikana kokoomus väläytteli vielä lääkkeiden arvonlisäveronkin poistamista, mikä olisi tarkoittanut 220 miljoonan euron aukkoa valtion budjettiin, Räsänen toteaa.



Räsänen muistuttaa, että kokoomuksen vaalilupausten lisäksi suurinta vahinkoa hyvinvointiyhteiskunnalle ovat aiheuttaneet puolueen toistuvat pyrkimykset veropohjan heikentämiseksi. Räsäsen mukaan kokoomuksen harjoittama veropohjan tuhoaminen on käynyt kalliimmaksi kuin yksikään puolueiden vuosien saatossa antama vaalilupaus.



─ Aina hallituksessa ollessaan kokoomus käy hyvinvointivaltiota ylläpitävän oikeudenmukaisen verotuksen kimppuun. Veropohjan tuhoaminen on käynyt kalliimmaksi kuin yksikään vaalilupaus. Tällä vaalikaudella toteutetut suurituloisia suosiva yrittäjävähennys, perintö- ja lahjaveroalennukset sekä harvoja suosiva metsälahjavähennys ovat johtaneet jopa 200 miljoonan veromenetyksiin. Kun tähän lisätään puolueen säännöllisesti väläyttelemä perintöveron poisto, voidaan todeta, että kokoomuksen toiminta vaarantaa jo koko hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen. Tämä on kaukana siitä vastuullisesta talouspolitiikasta, jota kokoomus väittää edustavansa, Räsänen muistuttaa.



Räsäsen mielestä kokoomuksen tavoittelemaa mielikuvaa vastuullisesta puolueesta heikentää myös tosiasia siitä, että puolue on hallituksessa edistämässä maakunta- ja sote-uudistusta, jonka taloudellisia vaikutuksia se ei pysty arvioimaan edes miljarditarkkuudella. Tällaista toimintaa kansallisesti tärkeän uudistuksen yhteydessä ei Räsäsen mukaan voida pitää muuna kuin täysin kestämättömänä ja vastuuttomana.



Lisätiedot:



Joona Räsänen

Kansanedustaja (sd.)

Puh. 0505475590