SDP:n Riitta Mäkinen: ensi vuoden talousarvio on vastuullinen kriisiajan budjetti

- Kuten niin monesti aiemminkin tällä hallituskaudella, jälleen olemme käsittelemässä kriisiajan budjettia. Ensin korona, sitten Venäjän aloittama hyökkäyssota ja nyt kesän mittaan eskaloitunut energiakriisi on haastanut hallitusta monin tavoin. Ensi vuoden talousarvio on kuitenkin tasapainoinen kokonaisuus, kiittelee Mäkinen.

- Erityisen iloinen olen siitä, että talousarviossa huomioidaan tavallisten ihmisten ahdinko inflaation laukatessa ennennäkemättömällä voimalla. Me haluamme tukea niin lapsiperheitä, pieni- ja keskituloisia kuin pitkää työmatkaa ajaviakin. Esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, sähkövähennys sekä -tuki ja sähkön arvonlisäveron väliaikainen alentaminen ovat äärimmäisen tärkeitä toimenpiteitä kotitalouksien tukemiseksi.

Mäkinen huomauttaa, että talousarviossa tasapainoillaan monien vaikeiden asioiden kanssa, kun ihmisiä on tuettava arjessa selviytymisessä hintojen noustessa, mutta samalla on myös autettava Ukrainasta paenneita, tehtävä panostuksia kansalliseen turvallisuuteen ja valmistauduttava mahdolliseen talouden jarrutukseen ensi vuonna.

- Valtionvelan kasvuun ei tule suhtautua yliolkaisesti, mutta kriisi ei ole oikea aika suurelle sopeuttamiselle, saati isoille veronalennuksille. Meillä on paljon maailmantilanteesta johtuvia asioita, jotka on nyt hoidettava. On tärkeää kuitenkin panostaa samalla niihin sektoreihin, joiden avulla Suomi pysyy tulevaisuudessa kasvu-uralla; osaamiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Samalla on huolehdittava ihmisten hyvinvoinnista ja luotava uskoa siihen, että kriisit selätetään yhdessä ja että suomalainen hyvinvointivaltio kannattelee pahimman yli.