SDP:n Riitta Mäkinen: Hallituksen lisätalousarvio tuo tukea ja turvaa koronasta kärsineille aloille

SDP:n Werning ja Piirainen: Suomalainen luonnonkalasäilyke korvaamaan tonnikalan 4.2.2022 11:46:58 EET | Tiedote

Kansanedustajat Paula Werning ja Raimo Piirainen (sd.) sekä muutama muu edustaja jättivät kirjallisen kysymyksen ministerille. He toivovat tuotantotukea suomalaisen luonnonkalasäilykkeen prosessointiin, jotta säilykkeen myyntihinta kuluttajille laskisi tonnikalasäilykkeen tasolle. Liikakalastus on saattanut uhanalaiseksi eri tonnikalalajeja. Lisäksi liikakalastus uhkaa kalastajien työllistymistä ja meriekosysteemiä. - Suomalainen luonnonkalasäilyke on konseptiltaan samanlainen, kuin tonnikalasäilyke. Varteenotettavaa on, että se on valmistettu kotimaisesta, vapaana olevasta järvikalasta. Lisäksi sen koko tuotanto on suomalaista. Werning ja Piirainen huomattavat myös, että vaikka tuotteen hiilijalanjälkeä ei toistaiseksi ole vielä laskettu, niin on selvää, että suomalaisen kalasäilykkeen CO2-päästö on huomattavasti pienempi. Suomalainen luonnonkala on tonnikalaa ekologisempi ja myös maukkaampi. Sen rakenne on samakaltainen ja se on ruodoton kuten tonnikalakin. - Säilykkeessä on käytetty